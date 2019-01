Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care va avea loc la Melbourne,…

- Cei nascuti in zodia Leu sunt ambitiosi si pot stabili planuri pentru viitor. Ambitia lor accentueaza si alte trasaturi ale caracterului. Ei apreciaza confortul si luxul in toate domeniile vietii.

- Irina Bara a petrecut Craciunul pe terenul de antrenament, iar Anul Nou in China, unde a participat la turneul de la Shenzhen. La simplu s-a oprit in primul tur al calificarilor, iar in proba de dublu a ajuns pana in sferturi, facand pereche cu Oksana Kalashnikova (Georgia). Perechea…

- Fiecare semn astrologic are abilitațile lui și exceleaza într-un anumit domeniu, dar exista unul care se afla în fruntea tuturor. Femeia nascuta sub influența lui este mereu însetata de cunoaștere și gasește soluții pentru orice problema.

- Viata pentru Joe Scarborough a capatat un alt sens, zilele trecute. Celebrul prezentator de stiri de peste Ocean si-a unit destinul cu cel al frumoasei Mika Brzenzinski, intr-o ceremonie restransa.

- Mihai Constantin: ”Lumea s-a saturat sa vada niște meciuri plictisitoare, in sala. Lumea vrea sa vada show, de la dansatoare pana la spectacol de lumini”. Catalin Moroșanu: ”Ambiția este motorul cel mai puternic ce te scoate din necunoscut și te duce catre cele mai inalte culmi”. 1. In ce conjunctura…

- Mijlocasul ros-albilor Armando Cooper a fost cel care a gafat in derby-ul Ligii 1 Betano dintre Dinamo si FCSB, 1-1, el faultandu-l in careu pe Florin Tanase. S-a dictat penalty, Gnohere a ratat, dar Tanase a urmarit mingea si a inscris.

- Petrece multe ore în fața oglinzii înainte de a ieși din casa, deoarece adora sa fie în centrul atenției și sa i se aduca sute de complimente pentru înfațișarea sa.