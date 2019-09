Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in comunitatea dealerilor de mașini second-hand, dupa moartea a doi barbați din Buzau, spulberați, azi-noapte, de un TIR pe autostrada A1. Bogdan și Nicu au murit in timp ce incercau sa repare una dintre mașini, pe banda de urgența. Nicu H. avea 35 de ani și se casatorise in 2018. Originar…

- Un grav accident s-a produs, vineri dimineața, pe autostrada A1 Traian Vuia – Timișoara. Doua mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului doua persoane au murit, iar doi copii sunt in coma.