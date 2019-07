Stiri pe aceeasi tema

- Doi batausi din comuna argeseana Merisani au lasat o fiica orfana de tata, dupa ce l-au omorat in bataie, dupa un conflict in trafic, pe Catalin Plaiasu, un om de afaceri din Curtea de Arges.

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre afaceristul din Curtea de Argeș, Catalin Plaiașu. Acesta a fost victima unei batai in trafic, dupa ce a incercat sa aplaneze o cearta intre 2 barbați de etnie roma și un alt șofer, dar a decedat dupa o saptamana, pe patul de spital.

