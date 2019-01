Cel de-al treilea sezon al show-ului fenomen incepe sambata, 12 ianuarie, la ora 20:00, la Kanal D. Mai este foarte putin timp pana cand se va da startul celei mai asteptate competitii sportive din Romania – „Exatlon”! Show-ul fenomen care a cucerit inimile milioanelor de telespectatori si a readus bucuria sportului in viata romanilor de toate varstele, isi aduna concurentii celui de-al treilea sezon! Campioni care si-au dovedit valoarea incontestabila in competitii nationale, europene, mondiale, dar si pasionati de sport, in general, se vor prezenta cu totii in fata milioanelor de fani, pe 12…