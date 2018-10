Stiri pe aceeasi tema

- Distracție, transformari, voci bune și suta la suta live, sambata, 13 octombrie, de la ora 20.00, intr-o noua ediție "Te cunosc de undeva!", prezentata de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, la Antena 1.

- Distracție, transformari, voci bune și suta la suta live, sambata, 13 octombrie, de la ora 20.00, intr-o noua ediție “Te cunosc de undeva!”, prezentata de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, la Antena 1. O ediție care se va deschide cu un moment special susținut de Alexandra Velniciuc și Romica Țociu.

- Prima editie a noului sezon „Te cunosc de undeva!“ a fost castigata de Romica Tociu (56 de ani), care s-a transformat in cantareata de muzica lautareasca Romica Puceanu. Pentru acest rol, actorul a renuntat, pentru prima oara, la deja celebra sa mustata, iar sacrificiul a dat roade.

- Romica s-a transformat in... Romica! Nu, nu am scris greșit, chiar asta i-a rezervat ruleta lui Romica Țociu, chiar din prima ediție a noului sezon "Te cunosc de undeva!", pe care a și caștigat-o.

- Gianina Corondan va intra in culisele “Te cunosc de undeva!”, in cel de-al 13-lea sezon al show-ului care incepe, din 8 septembrie, la Antena 1, și le va arata telespectatorilor ce se ascunde in spatele fiecarei transformari pe care o vor realiza Connect-R, Alexandra Velniciuc, Romica Țociu, Ana Baniciu…

- “Te cunosc de undeva!” revine din 8 septembrie, la Antena 1, cu cel de-al treisprezecelea sezon și noi concurenți dornici sa intre in fascinantul joc al transformarilor totale. Connect-R, Mihai Traistariu, Romica Țociu, Alin Gheorghișan și Jean de Craiova vor urca in acest sezon pe scena. „De ani de…

- „Te cunosc de undeva!” revine din 8 septembrie, la Antena 1, cu cel de-al treisprezecelea sezon și noi concurenți dornici sa intre in jocul transformarilor. Connect-R, Mihai Traistariu, Romica Țociu, Alin Gheorghișan și Jean de Craiova vor urca in acest sezon pe scena de la „Te cunosc de undeva!”.