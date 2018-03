Ei se bat pentru Premiul Gopo!

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Mungiu, recompensat la Cannes cu Palme d'Or pentru „4 luni, 3 saptamani si 2 zile” si pentru regia lungmetrajului „Bacalaureat”, este unul dintre cineastii invitati ai programului de mentorat FeatureLab din cadrul TorinoFilmLab.Citeste si: Precizari de ULTIM MOMENT de la ANI, dupa…

- Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat industriei cinematografice din Romania, ajunsa la cea de-a XII-a ediție, va premia pe 27 martie, la TNB, cele mai bune filme romanesti. Care este preferatul tau dintre cele nominalizate? Rolul din „Un pas in urma serafimilor” l-a adus printre…

- Providența i-a scos in cale, la momentul potrivit, un om potrivit, care a intuit ca misiunea de a salva oameni in momente dintre cele mai critice este adevarata ei menire. Era in liceu și credea ca va face Literele sau Dreptul. A invațat pentru Medicina, a intrat din primul an la Iași și a absolvit…

- ”Iți dai seama, mama, cum ar fi sa mananci in fiecare zi la McDonald’s?!”, spunea fara sa glumeasca un personaj din filmul ”Occident” (r: Cristian Mungiu), o mama careia fiica tocmai ii dezvaluise ca ieșise in oraș cu un strain și acesta o scosese ”la restaurant”, la McDonald’s. Erau anii ’90 și cultura…

- Celebrul bucatar Wolfgang Puck a creat meniul pe care il vor servii cei aproape 1.500 de participanți la a 90-a ediție a Galei Premiilor Academiei Americane de Film – Oscar 2018. Chef Puck gatește pentru al 24–lea an consecutiv și anunța ca va servi feluri noi de mancare, dar și unele prezente in meniurile…

- Merg la Oscar și se aleg cu o mulțime de cadouri. Nominalizatii din acest an vor pleca acasa cu sacosa plina de cadouri, in valoare de 138.000 de dolari. Pe lista cadourilor se numara 4 vacanțe: O vacanța de 7 zile la Koloa Landing Resort, din Hawaii. Resortul se intinde pe 25 de hectare de... Read…

- Lungmetrajul "Un pas in urma serafimilor", de Daniel Sandu, are cele mai multe nominalizari, 15, la premiile Gopo 2018, concurand pentru trofeul pentru cel mai bun film cu "6,9 pe scara Richter", "Breaking News", "Meda sau partea nu prea fericita a lucrurilor" si "Fixeur", informeaza organizatorii.

- Lunea se incepe de obicei ceva nou, se iau horarari cruciale, care printr-o calchiere din englezeste, se cheama rezolutii. Pentru cinematografie asta s-a intamplat la elegantul Hotel Ritz-Carlton, din Berlin, unde s-a anuntat ca deja s-a inceput semnarea unui Manifest impotriva piratajului si pentru…

- Simona Halep a declarat, vineri, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului de la Doha, ca i-a fost greu sa-si pastreze concentrarea pana la final, in partida cu americanca de 18 ani Catherine Bellis, castigata cu 6-0, 6-4. „Sunt foarte multumita de modul in care joc. Este un sentiment…

- Dupa ședința PSD, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a facut primele anunțuri cu privire la cei care raman sau pleaca din Guvern. Pe langa acest aspect, liderul PSD susține ca urmatorul congres al partidului la care se afla la conducere va propune și schimbari in structura acestuia.

- 1. Te face fericita. Intr-o relație, fericirea partenerului ar trebui sa fie egala cu fericirea ta și invers. Daca iubitul tau este fericit doar daca tu ești fericita, inseamna ca te iubește cu adevarat. Nu numai ca vrea sa te vada fericita, ci face și anumite gesturi de tandrețe, chiar…

- Poetii romani intra gratis la proiectia „Paterson”, lungmetraj semnat de Jim Jarmusch „Paterson”, cel mai recent film al lui Jim Jarmusch, face o reverența in fața poeților romani. Aceștia sunt invitați sa vizioneze filmul in cinematografe doar prezentandu-se la proiecții cu un propriul volum de poezii.…

- Cu cateva luni in plus ar urma sa stea in spatele gratiilor tanarul din Balesti care in decembrie 2016 si-a atacat un prieten cu cioburile de la o sticla de bere sparta intentionat de acesta. Vasile Madalin Rosoiu s-a lu...

- „Happy End”, cea mai recenta producție a regizorului Michael Haneke, examineaza o familie bogata din Calais, ce opereaza una dintre cele mai mari firme de construcții din oraș, situata langa o tabara de refugiați. Filmul este o cronica acida, un instantaneu fara compromis din viața unei familii…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Gestul neinteles facut de Ion Oncescu la Exatlon. Duminica seara, Faimoșii au pierdut la un punct diferența, la proba de baraj stafeta mixt, cand franghia la capatul careia era atasata o placa de surf l-a pus in incurcatura pe Vladimir Draghia, unul dintre cei mai experimentati concurenti. Inainte…

- Ma vad nevoit pentru intiia data sa ma exprim public in calitate de distribuitor in urma incidentului de duminica, 4 februarie, cind proiecția filmului francez 120 BPM de la sala de cinema a Muzeului Țaranului Roman a fost intrerupta de un grup de protestatari care au patruns in sala cintind cintece…

- Sa intrerupi o proiectie de film cantand cantece religioase trebuie sa fie, in fata legii, la fel de grav ca a intrerupe o slujba in biserica cantand heavy metal, afirma regizorul Cristian Mungiu, adresandu-se autoritatilor romane, dar si potentialilor spectatori din cinema, dupa ce, duminica, proiectia…

- Cristina Bordianu are o poveste cu totul speciala. Ea a reușit sa supraviețuiasca și sa invinga chiar cancerul ovarian, asta in ciuda faptului ca boala a fost depistata cand era deja intr-un stadiu avansat. Femeia povestește cu lacrimi in ochi prin ce a trecut inainte sa afle de boala, dar și dupa ce…

- Gorjeanul Valentin Sanfira de la „Doina Gorjului" iși va lansa noul album. Este vorba de colectia muzicala „Marita-te, mandra mea", imprimata cu orchestra fratilor Advahov de la Chișinau. Prezentarea noului album v...

- Mihai Constantinescu trece, de ceva timp, printr-o perioada destul de complicata din pricina numeroaselor probleme de sanatate pe care le are. Ultima interventie chirurgicala suferita de artist a tinut familia cu sufletul la gura.

- O adevarata luptatoare, Simona s-a luptat pana la ultima picatura de energie in ultimul act de la Melbourne, cu daneza Caroline Wozniacki. Accidentata inca din primul tur, cu Destanee Aiava, Halep a continuat sa lupte. A jucat meciuri incheiate in prelungirile decisivului (15-13 cu Lauren Davis si 9-7…

- Inainte sa termine facultatea, actorul Alexandru Potocean (33 de ani) a pasit pe covorul rosu al Festivalului de la Cannes, dupa ce pelicula „4 luni, 3 saptamani si 2 zile“, in care a jucat, a obtinut premiul Palme d'Or. Dar n-a fost in al noualea cer si nici n-a apucat sa se dezmeticeasca, cu atata…

- Carmen Șerban se marita și spera sa devina mama in curand. Artista a povestit in direct la Antena Stars, despre cum și-a petrecut noaptea dintre ani. Carmen Șerban se concentreaza pe cariera, insa iși dorește o familie cat mai curand. Spune ca nu a primit inelul de logodna, dar vrea sa se casatoreasca…

- Nici prin cap nu i-a trecut ca va primi atatea comentarii atunci cand a postat pe pagina sa de socializare! Margherita de la Clejani a impresionat fanii, care i-au raspuns imediat. Iar unii chiar au surprins-o chiar pe artista.A

- Noul deschis Cinema Ateneu a oferit iesenilor, printre altele, proiectia filmului „Octav", in regia lui Serge Ioan Celibidachi, un film romanesc din 2017, rolurile principale fiind interpretate de actorii Marcel Iures, Victor Rebengiuc si Andi Vasluianu. Astazi, de la ora 13.30, va avea loc la Ateneu…

- Dan Negru critica vedetele TV in varsta, dupa ce a dat de pamant cu politicienii , și recunoaște ca una din marile lui dorințe este sa imbatraneasca frumos, fiindca e plin showbizul de persoane ridicole și n-ar vrea sa ajunga sa se numere printre ele! Prezentatorul de la Antena 1 da de pamant cu pensionarele…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre Cristian Movila, tanarul care s-a intalnit la o cafenea cu ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic. "Spionasul Dandana" Cristian Movila l-a "penetrat" pana si pe celebrul regizor Cristian Mungiu, distins cu prestigiosul…

- Cezar Ouatu și Bursucu și-au dat palme in direct la tv. Totul s-a intamplat in cadrul emisiunii de la Kanal D. Cei doi au jucat carți și nu a ieșit deloc bine. Cezar Ouatu și Bursucu au jucat carți, iar cel care avea cartea mai mica trebuia sa incaseze cate o palma de la adversar. Au fost amenintari…

- Adrian Titieni, Andi Vasluianu, Simona Popescu, Ioana Marcoiu, Madalina Ciotea, Theodora Popa si Vlad Birzanu sunt cei mai noi angajati ai Teatrului Odeon, aceasta fiind una dintre primele masuri luate anul acesta de Cristian Sofron, care a castigat concursul de proiecte de management cu media 8,96,…

- Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places", de Agnes Varda, si „120 Battements par minute", de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com. Lungmetrajul…

- Anul 2017 a fost plin de drame, despartiri, dar a legat si frumoase povesti de dragoste, printre vedetele noastre autohtone. Am aflat cine se va marita (din nou) in 2018: printre "favorite" se afla frumoasa Antonia, dar totul depinde de cat de repede isi rezolva problemele legale cu privire la fostul…

- Madalina Craiu, cunoscuta pentru rolul Magdei din serialul “UMBRE” este una dintre reprezentantele de seama a valului, de dupa “noul val”, din cinematografia romaneasca. Actrița a vorbit la Interviurile Libertatea LiVE despre momentul castingului pentru rolul fiicei lui Relu Oncescu(interpretat de Șerban…

- Romania intra in cursa caștigarii unui premiu Oscar cu producția „Fixeur”, in regia lui Adrian Sitaru. Echipa a beneficiat de un turneu de promovare in Statele Unite și iși dorește o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza”.

- „Fixeur”, cel de-al cincilea lungmetraj semnat de Adrian Sitaru, propunerea Romaniei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza” a premiilor Oscar 2018, a beneficiat de un turneu de promovare in Statele Unite.