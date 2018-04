Stiri pe aceeasi tema

- Militanti ai organizatiei Stat Islamic si-au reafirmat loialitatea fata de liderul gruparii, Abu Bakr al-Baghdadi al-Hussaini al-Qurashi, in ceea ce pare a fi primul lor angajament public de supunere fata de acesta dupa prabusirea 'califatului' lor din Siria si Irak anul trecut, transmite miercuri…

- Actorul si fostul campion mondial de culturism Arnold Schwarzenegger s-a trezit dupa interventia chirugicala pe cord deschis pentru inlocuirea unei valve cardiace implantata in urma cu 20 de ani si a rostit celebra replica din Terminator ''M-am intors'', a spus vineri purtatorul de cuvant al vedetei,…

- Papa Francisc a dezvaluit, joi, ca urmeaza sa fie operat anul viitor la ochi deoarece sufera de cataracta. In varsta de 81 de ani, suveranul pontif a marturisit ca din cauza acetei probleme nu mai percepe realitatea foarte bine, scrie Agerpres . Papa a facut dezvaluirile privind problema sa de sanatate…

- USR Maramures va avea inca doua filiale locale in judet, pe langa cea din Baia Mare: una la Sighetu Marmatiei si una la Desesti. Primele alegeri se vor desfasura in cursul lunii aprilie, potrivit conducerii organizatiei judetene. Presedintele USR Maramures, Dan Ivan, spera ca pana la alegerile din 2020…

- O scrisoare de amenintare care continea un glont i-a fost trimisa ministrului de externe grec Nikos Kotzias, angajat in negocierile cu Skopje pentru o solutionare a disputei bilaterale privind numele Macedoniei, relateaza sambata Reuters. In ultimele luni, ministrul Nikos Kotzias a mai primit scrisori…

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat…

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a propus duminica redenumirea formatiunii sale, Frontul National, in Adunarea Nationala pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", informeaza AFP, EFE si Reuters. "Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti…

- Racirea brusca a vremii si ninsorile tarzii – neasteptate in iarna blanda de care am avut parte – au dat peste cap socotelile pentru curatenia de primavara. Municipalitatea resiteana a lansat si anul acesta concursul „Resita curata – Curatam si mentinem“, pentru care, potrivit calendarului, asociatiile…

- Peste opt milioane de cubanezi sunt asteptati duminica la sectiile de votare pentru a-si desemna reprezentantii in parlament, penultimul pas in procesul politic care va culmina luna viitoare cu alegerea primului presedinte al Cubei de dupa 1959 care nu provine din familia Castro, noteaza Reuters.…

- Congres PSD. Banicioiu se retrage din cursa pentru funcția de președinte executiv : ”Democrația in PSD a murit” Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu au anunțat ca nu vor candida unul impotriva altuia. Banicioiu a declarat ca democrația în PSD a murit și ca este surprins de ce înca…

- La mai bine de 7 ani de la startul lucrarilor, magistrala de metrou Drumul Taberei e inca departe sa-și deschida ușile pentru calatori. Asta chiar daca, in subteran, se lucreaza la foc continuu și in multe stații totul pare gata de inaugurare.

- Liviu Dragnea a spus ca este o minciuna faptul ca el ar organiza acest Congres doar pentru a "scapa" de membii PSD cu care este in conflict. „Nu, este o minciuna, dar eu m-am hotarat sa vorbesc mai multe dupa Congres, pentru ca nu vreau sa influentez votul si nu vreau sa ma acuze cineva ca…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa.

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters.Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Se inregistreaza o scadere semnificativa a numarului de casatorii in care cel putin o persoana este minora, arata Fondul Natiunilor Unite pentru copii, potrivit BBC . Liderii lumii au promis sa puna capat acestor casatorii pana in 2030.

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Victor Slav, primele declarații dupa operația la picior. Iubitul Biancai Dragușanu s-a accidentat la schi și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Realizatorul tv a vorbit despre momentele grele prin care trece. Victor Slav s-a accidentat grav, la munte , iar acesta a fost nevoit sa ajunga pe mana medicilor.…

- Liderul aliatilor bavarezi ai cancelarului german Angela Merkel, Horst Seehofer, a afirmat miercuri ca Germania ar trebui sa organizeze noi alegeri daca membri ai Partidului Social Democrat (SPD) voteaza impotriva unei noi coalitii cu blocul conservator al cancelarului, relateaza Reuters. Cei 464.000…

- Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), filiala bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a declarat, miercuri, ca in Germania ar trebui organizate noi alegeri, daca social-democratii germani vor vota impotriva coalitiei cu CDU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ai inceput o noua relație, iar lucrurile par promițatoare, insa poți afla daca partenerul tau are planuri pe termen lung alaturi de tine? Pentru ca o relație sa devina serioasa, este nevoie de doi parteneri care iși doresc același lucru și au aceleași planuri de viitor. Daca nu iți dorești sa ai inca…

- Uniunea Crestin-Democrata (UCD) se intalneste luni pentru a aproba acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), o miscare ce o va apropia pe Merkel de inceputul celui de-al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, scrie Reuters, conform news.ro.Ultimul obstacol in calea incheierii unui…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, anunța alegeri in 12 organizații locale, unele cu primari „rebeli”, altele cu rezultate slabe. Scrutinul ar trebui sa aiba loc in doua saptamani, dar lucrurile nu par clare nici de aceasta data. Precedentul de la Sannicolau Mare inca pare sa atarne greu, deși Robu…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat pentru Volei Municipal Zalau a fost un joc de antrenament pentru campioana Romaniei, care s-a impus cu 3 – 0 in fata Centrului National de Excelenta din Baia Mare, o echipa care a venit la poalele Mesesului fara antrenor, dupa ce Virgil Rau a demisionat,…

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a trimis luni Congresului un proiect de buget in valoare de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul viitor, situatie care ar putea genera cel mai mare deficit bugetar din ultimii zece ani, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Primele alegeri locale, din Romania, dupa Revoluția din decembrie 1989, au avut loc in februarie 1992, in zilele de 9 și 23 februarie, fiind, totodata, primele alegeri locale libere dupa mai bine de jumatate de secol, conform Agerpres.

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Armata americana a efectuat miercuri, din Hawaii, un test nereusit de doborare a unei rachete de exercitiu, a precizat un oficial american, pe fondul ingrijorarilor crescande privind programul balistic si nuclear dezvoltat de regimul nord-coreean, transmite Reuters.Oficialul, care a facut…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte a…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Guvernele Grindeanu și Tudose au fost cele mai slabe din ultimul deceniu pentru infrastructura rutiera! Banii alocati pentru autostrazi si sosele nationale au fost de trei ori mai putini decât în perioada 2009-2013.

- Regele Abdullah al Iordaniei si-a exprimat, duminica, ingrijorarea fata de decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a precizat ca singura solutie a conflictului israeliano-palestinian ar fi coexistenta pasnica a doua state, relateaza site-ul Reuters.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- În timp ce unii barbați fug de casatorie ca dracul de tamâie, iar cei casatoriți îi invidiaza pe ascuns pe cei care înca nu au fost prinși în mreje, un navodarean a perseverat în a fi barbat la casa lui. Bântuit probabil de dorința de a-și petrece viața lânga…

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Relatia dintre oameni si plante este una foarte stransa, iar efectele pe care acestea le au asupra noastra sunt semnificative. Potrivit unor studii, in zonele in care se gasesc multe spatii verzi au loc mai putine infractiuni, iar angajatii care au birourile decorate cu plante sunt cu 15% mai productivi.…

- ♦ Anul 2016 a fost cel mai bun an pentru consum din perioada 2008-2016 ♦ Cresterea s-a situat la 13,5%, peste nivelul din ultimul an de boom economic ♦ Consumul a redevenit astfel vioara intai a economiei dupa mai multi ani in care exporturile si industria au tinut fraiele. …

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a prezentat Xavier, primul sau cip destinat mașinilor care se conduc singure, și a anunțat parteneriate cu Uber și Volkswagen pentru mașini care se conduc singure. Xavier iși trage numele de la profesorul Xavier din seria de filme X-Men, acesta putand mișca lucrurile…

- Consiliul de administratie pe probleme de politica monetara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se reuneste luni intr-o sedinta pentru a lua o decizie de politica monetara. Astfel, Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflatia se inrautateste…

- Al optulea si ultimul sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe micile ecrane in 2019, a anuntat producatorul seriei de succes, postul HBO, care nu a precizat, insa, si luna in care este programata premiera, transmite Reuters.

- "Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pana in primavara prezidentiabilul, sa il aparam cu dintii pentru ca va fi atacat de statul paralel. Colegii din tara vor sa-l vada pe cel care se va lupta cu Iohannis", a spus secretarul general adjunct al PSD. Ideea organizarii…

- Directorii companiilor britanice incluse in indicele bursier FTSE 100 au castigat in primele zile ale acestui an echivalentul salariului anual al unui muncitor obisnuit, arata un studiu publicat joi de High Pay Centre si Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), informeaza Reuters si…