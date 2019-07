Egiptul şi SUA, îngrijorate de proiectele Turciei pentru explorarea de zăcăminte de gaze în largul Ciprului "Determinarea (Turciei) de a-si continua initiativele unilaterale amplifica gradul de tensiune" in regiune, a estimat intr-un comunicat Ministerul de Externe al Egiptului. Cairo a indemnat la evitarea escaladarii si la "respectarea si aplicarea" legislatiei internationale.



"SUA raman puternic ingrijorate de tentativele repetate ale Turciei de a desfasura operatiuni de foraj in largul Ciprului", a subliniat la randul sau Departamentul de Stat american intr-un comunicat. "Invitam autoritatile turce sa inceteze aceste operatiuni si incurajam toate partile sa actioneze cu retinere si sa…

Sursa articol: dcnews.ro

