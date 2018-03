Egiptul la urne: Alegeri la care Sisi aproape nu are contracandidat

Stiri pe aceeasi tema

- Egiptenii incep sa voteze luni in alegeri prezidentiale in care victoria presedintelui in exercitiu Abdel Fattah al-Sisi este aproape sigura, relateaza dpa. Singurul competitor al lui al-Sisi in scrutin este Moussa Mostafa, un politician putin cunoscut care deja si-a exprimat sprijinul pentru un al…

- Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful securitatii orasului, a anuntat Ministerul de Interne.Martori oculari, politia si armata au format un perimetru de securitate in jurul locului exploziei.Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar se…

- La nivel European, Fidesz-ul lui Viktor Orban aparține Partidului Popular European (PPE), grup parlamentar care reunește mai multe formațiuni conservatoare la Strasbourg, printre care Les Republicains al lui Laurent Wauquiez și CDU al Angelei Merkel. Președintele grupului parlamentar, Manfred Weber,…

- Felicitandu-l pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa, presedintele Trump a ignorat, marti, avertismentele directe ale consilierilor sai pentru probleme legate de securitate nationala, inclusiv o nota din mapa cu informatiile zilei in care era scris cu majuscule "NU-L FELICITATI", dupa…

- "Constatam prin textul propus astazi, presedintele nu mai are nicio competenta cu instalarea conducerii ICCJ. Asta este vointa politica a celor de la Putere de a-l scoate pe presedintele Romaniei complet din procedura de numire a presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti", a precizat Cupsa…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- Perspectiva unui summit care sa ii aduca la aceeasi masa pe Donald Trump si Kim Jong-un a fost primita cu scepticism in capitalele occidentale. Presedintele american s-a declarat convins ca poate reusi acolo unde predecesorii sai au esuat, potrivit Les Echos , citat de Rador. Niciun expert nu crede…

- Acuzatiile sunt extrem de variate, de la abuzuri de privilegiu relativ triviale pana la violari fara precedent ale legilor si normelor etice. Presedintele si ginerele sau e posibil sa foloseasca politica externa americana pentru a se imbogati. Delegatiile straine rezerva in mod obisnuit camere la hotelul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba"."In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de…

- Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo, unde a facut și anunțul, aceasta fiind prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017. Acordul de a crea un mega-oras vine la trei saptamani inainte de alegerile…

- Deal-ul a fost anuntat dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. Aceasta a fost prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017.Arabia Saudita si Egipt, cele mai populate si mai bogate…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de zece miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai. Deal-ul a fost anuntat duminica, dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele…

- Presedintele FIDESZ, premierul Viktor Orban, si presedintele Comisiei de Politica Externa a Legislativului de la Budapesta, Zsolt Nemeth, l-au primit miercuri, in Parlamentul Ungariei, pe presedintele formatiunii Fratii Italiei (FdI), Giorgia Meloni, a informat seful Biroului de Presa al premierului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a ajuns in situatia de "marioneta"…

- Fostul ministru al justitiei liberalul Catalin Predoiu afirma ca raportul ministrului Tudorel Toader este demontabil in multe puncte, iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este "pripita", subliniind ca este inca un pas inapoi in mersul spre prosperitate.…

- Planul de a importa gaz din Israel va ajuta Egiptul sa devina un hub regional al gazelor naturale, a declarat miercuri presedintele egiptean Abdel-Fattah al-Sissi, aparand un acord care a declansat controverse in tara sa, relateaza dpa. Al-Sissi a spus ca tarile mediteraneene care au descoperit zacaminte…

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, la Parlament, ca liberalii vor vota impotriva infiintarii Comisiei de ancheta privind activitatea SPP, pentru ca aceasta nu are niciun temei constitutional si legal. „Biroul Executiv a luat decizia ca PNL sa se opuna Comisiei de ancheta privind activitatea…

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a inceput un turneu in Orientul Mijlociu, cu intalniri la Cairo cu omologul sau egiptean Sameh Choukri si cu presedintele Abdel Fattah al-Sissi, potrivit unor surse diplomatice, relateaza luni AFP. Sosit duminica seara in capitala egipteana, Tillerson…

- Președintele UDMR: Perioada de garantie a unui Guvern in Romania e de sase luni Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat vineri, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara, iar despre opozitie a spus ca s-a "destramat" si nu poate propune comunitatii maghiare altceva…

- Kelemen Hunor a afirmat, la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este acum de sase luni si, in acest sens, este aproape imposibil sa se contureze o politica consecventa. "Nu exista niciun obiectiv elocvent si niciun…

- "Memorandumul a fost trimis Congresului, a fost declasificat. Congresul va face orice vrea. Dar este o rusine ceea ce s-a intamplat in tara noastra", a declarat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Associated Press.Ulterior, Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, condusa…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o "problema de aritmetica" si greseste "lasand impresia ca se lupta cu...

- "Renuntarea la declaratia 600 a fost doar praf in ochi" Opozitia a reactiont rapid la decizia guvernului în privinta formularului 600, spunând ca ar fi o dovada de nerespectare a promisiunilor facute în Parlament de noul executiv. Prim-vicepresedintele PNL, Raluca…

- CRITICI… Opozitia liberala a publicat, in urma cu doua zile, “Cartea Neagra a guvernarii PSD”, o lista care contine cateva zeci de promisiuni neonorate de partidul de guvernamant. La Vaslui, liberalii au propriile lor nemultumiri fata de guvernarea actuala. Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, sustine…

- Marți, 23 ianuarie 2018, Radio Romania Actualitați a difuzat, pe la prinz, o știre care debuteaza astfel: „PNL a prezentat astazi Cartea Neagra a Guvernarii PSD-ALDE la un an de la mandat. Președintele partidului, Ludovic Orban, a declarat ca 2017 a fost un an pierdut pentru Romania, iar analiza facuta…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat în fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil îl va câstiga, informeaza agentia de stiri Reuters. „Astazi ... va spun sincer si…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat in fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil il va castiga, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean a promulgat…

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, a declarat, pentru Mediafax, ca Opozitia a pierdut miercuri o mare sansa de a prelua guvernarea, solutia potrivita fiind ca toate partidele, care nu fac parte din arcul guvernamental, sa fi mers cu un candidat comun in persoana liderului PNL. „Avem…

- Se prea poate ca presedintele Macron sa fie un novice in diplomatia internationala, dar, de la venirea sa la putere, el a dat dovada de un talent deloc neglijabil in curtarea sefilor de stat si de guvern. Sa luam, de exemplu, relatiile sale cu presedintele Trump, potrivit Rador care citeaza The Times…

- Politologul Andrei Țaranu, prodecan al Facultații de Științe Politice, a declarat la ”Interviurile Libertatea Live” ca președintele Klaus Iohannis nu a avut cum sa evite numirea doamnei Viorica Dancila, propunerea PSD, in funcția de prim ministru. Opoziția nu a propus nici un nume de premier, agreat…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii vor cere, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, convocarea alegerilor anticipate, afirmand ca, daca i se va cere, PNL nu va refuza sa isi asume raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un guvern ”fara PSD”.

- Scenarii politice posibile Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stanescu pentru a asigura interimatul la Palatul…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- ADVERTORIAL: Deputatul Todoran: Iohannis, presedintele de carton. Ghinion! In plin scandal pornit de la politistul acuzat de pedofilie, cand Ministerul de Interne pare scapat de sub control, tensiunile acumulate in interiorul coalitiei de guvernare afecteaza stabilitatea tarii. Vizat de critici, pentru…

- Mircea Geoana, despre razboiul din PSD. Fostul președinte al partidului spune ca tensiunile vor duce la o criza politica prelungita ce, inevitabil, va afecta actul guvernarii. ”Suntem in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO”, mai spune Geoana, intro postare pe pagina de Facebook.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Presedintele PMP Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca tinerii ar trebui sa nu mai critice PSD, ci sa se inscrie in alte partide politice, pentru a da jos de la putere formatiunea social-democrata.Parlamentarul a precizat ca asteapta…

- Credinciosii copti din Egipt au sarbatorit sambata liturghia de Craciun intr-o noua catedrala sub inalte masuri de securitate, dupa un an marcat de atacuri jihadiste sangeroase asupra acestei comunitati crestine, relateaza AFP. Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a tinut un scurt…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Pare un nonsens sa critici ceva, iar pe urma sa-ti pui semnatura ca esti de acord. Cam in aceasta situatie s-au aflat presedintele si Legea Bugetului. Dupa ce l-a criticat de cate ori a avut ocazia, Klaus Iohannis s-a referit la proiectul de buget in termenii cei mai duri. Ajuns pe masa lui, dupa ce…

- Potrivit expertului Centrului de analiza politica "Meltanyossag", presedintele Janos Ader va stabili, probabil, ca alegerile parlamentare din primavara a acestui an sa fie organizate cel mai devreme posibil. Analistul Attila Tibor Nagy a declarat postului Inforadio ca in campania electorala din 2018…

- Egiptul a impus prima data actuala stare de urgenta in aprilie, anul trecut, dupa atacurile comise impotriva a doua biserici soldate cu cel putin 45 de morti. Starea de urgenta a fost prelungita in iulie si din nou in octombrie, anul trecut.Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, care…

- Egiptul va prelungi starea de urgenta la nivel national cu trei luni incepand din 13 ianuarie pentru a ajuta la combaterea 'pericolelor si a finantarii terorismului', a anuntat agentia de presa egipteana MENA, relateaza Reuters. Egiptul a impus prima data actuala stare de urgenta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, initiat de social democratul Catalin Radulescu, ca PSD se transforma intr-o organizatie care vrea sa ii protejeze pe cei care au savarsit fapte de coruptie.„Suntem…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.