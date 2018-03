Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat in noaptea de sambata spre duminica o instalatie subterana apartinand Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in curs de constructie care ar fi putut sa fie folosit in atacuri, relateaza AFP, conform news.ro.Aceste atacuri au fost lansate ca represalii…

- Sunt cozi imense de camioane la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei din Bors si Nadlac II. Potrivit portalului online al Politiei de Frontiera, timpul de asteptare este de 250 de minute.

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters. Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid…

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- Comunicat. In urma unei evaluari efectuate ca urmare a analizarii eficientei masurilor dispuse la frontiera, atat pentru implementarea noilor prevederi europene privind introducerea verificarilor sistematice,...

- Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo, unde a facut și anunțul, aceasta fiind prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017. Acordul de a crea un mega-oras vine la trei saptamani inainte de alegerile…

- Deal-ul a fost anuntat dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. Aceasta a fost prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017.Arabia Saudita si Egipt, cele mai populate si mai bogate…

- Pagube anuale insemnate pentru fermierii din Nadlac, provocate de neglijența statului. Cel puțin asta susțin reprezentanții fermierilor, care acuza ca terenurile agricole din apropiere de granița sunt invadate de daunatori, pentru ca fașia de frontiera nu este intreținuta de stat de mai bine de 12 ani.…

- O instanta din Cairo a condamnat-o pe artista pentru ca aceasta a raspandit „informatii false”. Cantareata va ramane in libertate pe cautiune pana la incheierea unui recurs.Sherine Abdel Wahab, cunoscuta cu numele de scena Sherine, a fost trimisa in judecata anul trecut, dupa ce a facut…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…

- Egiptul a deschis granita cu Gaza, miercuri, oferind o sansa celor care au traiat in blocada mai mult de un deceniu, scrie The Guardian. Mii de palestinieni - unii dintre ei au stat la granita din...

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat un camion care urma sa iasa din tara, condus de un cetatean bulgar in varsta de 23 de ani, descoperind sase persoane ascunse in partea superioara a remorcii, unde a fost creat un compartiment special sub prelata. Autoritatile au constatat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a amenintat ca va ataca Fasia Gaza cu mare forta daca incidentele armate vor continua in apropierea gardului dintre Israel si enclava palestiniana, informeaza marti Xinhua. Remarcile sale au fost facute in timpul unei ceremonii de inaugurare a unei camere…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Aproape 60 de milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierelor romanesti, in 2017, in crestere cu 6 la suta fata de anul precedent, sea rata in bilantul Politiei de frontiera. La granita cu Bulgaria s-a inregistrat o crestere de 30 la suta a traficului, iar prin aeroporturi au intrat…

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Patru soldati israelieni au fost raniti sambata intr-o explozie la granita cu Fasia Gaza, potrivit armatei care a replicat deschizand focul asupra unui post de observare din enclava palestiniana, relateaza AFP preluat de agerpres. Este unul dintre cele mai serioase incidente de la granita dintre…

- SUA sprijina Egiptul in lupta sa contra gruparii jihadiste Statul Islamic, a declarat luni, la Cairo, secretarul de stat american Rex Tillerson, care s-a pronuntat pentru desfasurarea de alegeri libere si corecte in tara araba nord-africana, transmite Reuters. Tillerson efectueaza o vizita in Egipt,…

- Egiptul a inchis vineri frontiera sa cu Fasia Gaza inaintea de expirarea termenului stabilit anterior, in timp ce armata sa desfasoara o vasta operatiune impotriva jihadistilor in Sinaiul vecin, au indicat responsabili palestinieni, citati de AFP. Frontiera, redeschisa miercuri, urma sa se inchida…

- Polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la frontiera verde, peste 12.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Persoanele suspectate de contrabanda s-au ales cu dosar penal iar mașinile cu care transportau marfa,…

- Arheologii egipteni au descoperit un mormant vechi de peste 4.000 de ani la mica distanta fata de celebrele piramide din Giza, la sud de Cairo, au anuntat anuntat sambata autoritatile locale, citate de DPA. Mormantul apartine unei preotese care a trait in timpul celei de-a cincea dinastii…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un buzoian in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara. El avea interdictia de a parasi țara fara acordul prealabil al instantei, fiind condamnat pentru loviri și…

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- Politistii de frontiera au depistat doi barbați din Albania care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la ”frontiera verde”. Cei doi albanezi au fost predați autoritatilor de frontiera sarbe, in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor si luarea…

- Scene socante la punctul de trecere a frontierei de la Sighet. Un politist al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, sectorul Poienile de sub Munte, a fost stropit cu benzina de un localnic, iar un altul a fost lovit, dupa ce echipajul mobil a urmarit un autoturism…

- Doi politisti au fost batuti de traficanti in apropiere de granita Romaniei cu Ucraina. Oamenii legii au fost amenintati ca li se va da foc, iar colegii lor veniti in ajutor au fost nevoiti sa traga patru focuri de arma pentru a aplana conflictul. Totul s-a intamplat in noaptea de marti spre miercuri,…

- Un tânar moldovean și-a perfectat ilegal o carte de identitate româneasca, în baza careia intenționa sa se legitimeze peste hotare. Intențiile sale au fost deconspirate în timpul controlului de frontiera, la ieșirea din țara prin punctul de trecere comun Criva-Mamaliga.…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, joi dimineata politistii de frontiera din Moravita au depistat 32 de cetateni din Irak care au incercat sa treaca ilegal granita. Ei au fost prinsi in localitatea de frontiera Latunas, la aproximativ un kilometru de granita cu statul vecin,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a dat luni asigurari, in fata parlamentului israelian, ca ambasada SUA la Ierusalim se va deschide pana la finalul lui 2019, in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, transmit AFP si DPA. Statele Unite…

- Scandalul de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ia amploare, ieșind la iveala noi informații cutremuratoare despre ce s-a intamplat la granița cu Serbia in incercarea disperata ca numarul migranților sa fie cat mai mic in statistici. PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor…

- Francezii care traiesc la frontiera cu Belgia au inceput sa iși dea copiii la școli belgiene, pentru ca sunt nemulțumiți de sistemul francez de invațamant, cu clase aglomerate și performanțe modeste.

- Armata Israelului a desfașurat, duminica, o operațiune militara aeriana în Fâșia Gaza, în cadrul careia a fost distrus un tunel folosit de militanții Hamas pentru patrunderea în Egipt.

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Ținind cont ca in unele puncte de trecere a frontierei se atesta un flux masiv de calatori și mijloace de transport, Poliția de Frontiera vine cu unele recomandari privind trecerea frontierei de stat , transmite NOI.md - verificați valabilitatea și statutul documentului de calatorie, cu care intentionați…

- Peste 200.000 de persoane au trecut granita romano-moldoveana in perioada Sarbatorilor de Iarna, o cifra record, sustin reprezentantii Politiei de Frontiera. Multi dintre romanii care au trecut granita s-au intors in tara dupa ce si-au alimentat masinile, au cumparat alimente, bauturi sau tigari, produse…

- Autoritatile de la Cairo vor prelungi starea de urgenta din Egipt pentru inca trei luni cu scopul de a combate mijloacele de finantare a terorismului si a pericolelor reprezentate de acesta, a relatat, marti, agentia de presa Mena, citata de site-ul Reuters. Egiptul a instituit starea de urgenta in…

- ruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei egiptene, Cairo, soldat cu noua morti, potrivit unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP."Un grup de luptatori ai Stat Islamic…

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- Proprietarul unei gradini zoologice private din Fasia Gaza a anuntat intentia de a vinde trei pui de leu in vederea obtinerii fondurilor necesare pentru achizitionarea hranei celorlalte animale, informeaza DPA. Mohammed Juda a declarat marti pentru DPA ca vrea sa obtina pentru fiecare…