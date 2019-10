Egiptul eliberează mai mulţi străini arestaţi în legătură cu protestele antiguvernmentale Pe 20 septembrie, sute de protestatari au iesit in strada in mai multe orase egiptene cerand demisia presedintelui Abdel-Fattah al-Sissi. Demonstratiile au fost urmate de o represiune masiva asupra disidentilor descrisa de grupurile pentru apararea drepturilor omului drept cea mai ampla de cand Al-Sissi a ajuns la putere in 2014. Ministerul de Externe a anuntat ca guvernul a decis vineri sa il predea Khartoumului pe cetateanul sudanez Walid Abdel-Rahman dupa ce a fost investigat in Egipt. 'Acest pas reflecta cooperarea dintre cele doua tari', a declarat un purtator de cuvant al ministerului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul este în a doua zi de proteste împotriva președintelui Abdul Fattah al-Sisi. Manifestațiile au culminat cu zeci de arestari, iar astfel de proteste sunt o raritate în timpul mandatului lui Abdul Fattah, potrivit BBC. ​Aproximativ 200 de protestatari au ieșit pe strazile…

- Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate…

- Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate rapid de politie.…

- Fortele de securitate egiptene au ucis joi "17 teroristi" în cadrul unei operatiuni împotriva suspectilor care ar fi fost implicati în atentatul care s-a soldat în noaptea de duminica spre luni cu 20 de morti, la Cairo, relateaza AFP. Într-un comunicat,…

- Ciocnirea intre mai multe masini luni la Cairo, soldata cu cel putin 20 de morti, a fost un act 'terorist', a declarat presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, citat de AFP potrivit Agerpres. Al-Sissi a prezentat pe retelele de socializare condoleantele sale 'poporului egiptean si familiilor…

- Ciocnirea intre mai multe masini luni la Cairo, soldata cu cel putin 20 de morti, a fost un act 'terorist', a declarat presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, citat de AFP. Al-Sissi a prezentat pe retelele de socializare condoleantele sale 'poporului egiptean si familiilor martirilor…

- Pakistanul a condamnat si a respins, luni, decizia Indiei de a revoca statutul constitutional special acordat regiunii Jammu-Casmir, avertizand ca va folosi toate optiunile posibile pentru a contracara aceasta ''masura ilegala'', informeaza Reuters si dpa. ''Jammu-Casmir sub…

- Statele UE, SUA, dar și Egiptul s-au declarat ingrijorate de noile proiecte de foraj ale Turciei pentru explorarea de zacaminte gazifere in largul Ciprului, a caror recenta descoperire a starnit tensiuni in estul Marii Mediterane. "Determinarea (Turciei) de a-şi continua iniţiativele unilaterale…