- Autoritatile din Egipt au lansat o campanie de planificare familiala care vizeaza sa convinga in special familiile numeroase din zonele rurale ca "doi (copii) este destul", in conditiile in care populatia tarii se apropie de 100 de milioane, relateaza joi agentia Reuters preluata de Agerpres. …

- Israelul va ingheta 138 milioane de dolari (122 milioane de euro) pe care urma sa-i livreze Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), protestand astfel impotriva alocatiilor pe care ANP le acorda familiilor detinutilor palestinieni, a indicat oficiul de presa al premierului Benjamin Netanyahu, citat…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Turcia a crescut anul trecut cu peste 21%, la aproape 40 de milioane, cei mai multi fiind din Rusia, Germania, Bulgaria si Marea Britanie, a anuntat Ministerul Culturii si Turismului, transmit AFP si publicatia Hurriyet Daily News, informeaza AGERPRES . Veniturile…

- 68 de milioane de lei. Este suma pe care Guvernul isi propune sa o aloce in acest an pentru campania "O noua Viata". Astfel, cutia-cadou pentru nou-nascuti, cu toate lucrurile de prima necesitate, va ajunge in maternitatile din toata tara.

- Triplu amputat dupa un atac de racheta in Irak, veteranul Brian Kolfage strange bani acum pentru zidul anti-imigranti promis de presedintele american Donald Trump la granita cu Mexic. Campania sa are un succes imens, garantat, intre altele, de fricile raspandite anterior de acest fost militar pe retelele…

- Autoritatile din Singapore au hotarat impreuna, in cadrul unei sedinte din 14 noiembrie, sa acorde un boost de fonduri de 4 milioane de dolari tuturor companiilor din constructii, pentru digitalizarea proceselor. The Building and Construction Authority Singapore considera ca este esential ca acest domeniu…

- Primul stat care va beneficia de acest ajutor va fi Pennsylvania - care va primi 10 milioane de dolari - fiind statul cu cel mai mare procent de cazuri de supradoza din tara - 44,3 la suta la 100.000 de locuitori in 2017 (dublu fata de media nationala). In 2017, 5.400 de persoane au murit de supradoza…