Un mormant, sarcofage si mai multe obiecte funerare din epoca Egiptului Antic, descoperite recent intr-o necropola din Luxor, in sudul tarii, au fost prezentate sambata in prezenta ministrului egiptean pentru Antichitati, informeaza AFP. Aceste descoperiri, realizate in urma unor misiuni arheologice egiptene si franceze, au fost prezentate pentru presa in fata celebrului templu funerar al reginei Hatsepsut, care se afla in apropiere de necropola Al-Asasif, in partea vestica a orasului Luxor. Aceasta necropola, situata intre Valea Reginelor si Valea Regilor, era destinata nobililor si functionarilor…