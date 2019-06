Egiptul a importat 180.000 de tone de grâu din România Egiptul, cel mai mare importator mondial de grau, a cumparat joi o cantitate de 290.000 de tone de grau din Rusia si Romania, la o licitatie organizata de Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean, informeaza UkrAgroConsult si publicatia egipteana Mubasher. Autoritatile de la Cairo au achizitionat 180.000 de tone de grau din Romania si 110.000 de tone de grau din Rusia. Rezervele strategice de grau ale tarii sunt suficiente pentru a acoperi necesitatile populatiei in urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

