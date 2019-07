Egiptul a fost eliminat de la Cupa Africii

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Camerunului, detinatoarea titlului, a debutat cu o victorie, 2-0 cu Guineea Bissau, la editia din acest an a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, gazduita de Egipt, marti seara, la Ismailia, in Grupa F. ''Leii neimblanziti'' au facut diferenta prin golurile…

- Selectionata de fotbal a Marocului, una dintre favorite al castigarea trofeului, a debutat cu o victorie la limita, 1-0 (0-0) cu Namibia, duminica, la Cairo, in Grupa D a Cupei Africii pe Natiuni 2019 din Egipt. Succesul s-a conturat tarziu, in urma autogolului lui Itamunua Keimuine (89). ''Leii…

- Selectionata Egiptului a invins formatia Zimbabwe cu scorul de 1-0, vineri seara, la Cairo, in primul meci al editiei 2019 a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, care are loc in Egipt pana pe 19 iulie. Unicul gol a fost inscris de Mahmoud Trezeguet (41), in fata a 70.000 de spectatori. Starul Mohamed…

- Dinamovistul Parfait Mandanda, portarul lui Dinamo Bucuresti, este in lotul Republicii Democrate Congo pentru Cupa Africii pe Natiuni (CAN) 2019, scrie France Football. Parfait Mandanda, 29 de ani, este imprumutat de Dinamo de la echipa belgiana Charleroi. Unul dintre fratii sai este Steve Mandanda,…

- ​Confederatia Africana de Fotbal (CAF) a decis ca mansa retur a finalei Ligii Campionilor Africii, dintre Esperance Tunis (Tunisia) si Wydad Casablanca (Maroc), sa se rejoace, informeaza Mediafax.Decizia vine ca urmare a evenimentelor petrecute la meciul de pe 1 iunie, când echipa din Tunisia…

- Asamoah Gyan, actualul capitan al selectionatei Ghanei, si-a anuntat retragerea internationala pentru a protesta impotriva intentiei selectionerului Kwesi Appiah de a numi un alt capitan, cu o luna inaintea Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, ce va debuta pe 21