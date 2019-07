Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile egiptene au permis, sambata, accesul turistilor in doua piramide din Dahshur, in sudul orasului Cairo, si au dezvaluit o colectie de sarcofage, din care unele cu mumii in stare buna de conservare, potrivit site-ului lesoir.be.

- Statele UE, SUA, dar și Egiptul s-au declarat ingrijorate de noile proiecte de foraj ale Turciei pentru explorarea de zacaminte gazifere in largul Ciprului, a caror recenta descoperire a starnit tensiuni in estul Marii Mediterane. "Determinarea (Turciei) de a-şi continua iniţiativele unilaterale…

- Ambasada Egiptului la Londra a cerut Ministerului britanic de Externe sa impiedice vanzarea unui portret sculptat al lui Tutankhamon, propus spre vanzare in cadrul unei licitatii pe care Christie's o va organiza in luna iulie, in vederea returnarii sale autoritatilor de la Cairo, informeaza AFP.…

- In timp ce summitul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) de vineri era prevazut de multa vreme, Riadul a convocat alte doua reuniuni extraordinare joi, cea a Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si a Ligii Arabe, pentru a discuta despre tensiunile regionale. Arabia Saudita, Emiratele Arabe…

- Drumul de acces principal catre adapostul asociatiei „Ajutati-l pe Labus" a fost inchis definitiv de aproape un an. Accesul secundar se face pe un drum de pamant, lung de 14 kilometri, care ar trebui pietruit pentru a fi practicabil. Asociatia nu dispune insa de banii necesari.

- Autoritatile peruane vor limita accesul turistilor la doua temple si o piramida din asezarea incasa Machu Picchu in incercarea de a evita accentuarea starii de degradare a acestora, a anuntat vineri guvernul, citat de AFP. Restrictiile vor fi aplicate in prima faza in perioada 15 - 28 mai si vor viza…

- Autoritatile egiptene au prezentat la Saqqara, in apropiere de Cairo, mormantul unui responsabil de rang inalt datand din a V-a dinastie, decorat cu reliefuri colorate si inscriptii bine conservate. Mormantul lui "Khuwy", probabil un nobil din timpul celei de-a V-a dinastii (intre 2.500 si 2.300 i.Hr.),…