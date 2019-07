Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…

- O statuie egipteana, asemanatoare cu cea a faraonului Tutankhamon, a fost vânduta în cadrul unei licitații cu suma de 4,7 milioane de lire sterline (5,97 milioane de dolari), în ciuda protestelor care vin din Cairo, deoarce relicva ar fi fost furata, scrie CNN.Statuia care masoara…

- Ambasada Egiptului la Londra a cerut Ministerului britanic de Externe sa impiedice vanzarea unui portret sculptat al lui Tutankhamon, propus spre vanzare in cadrul unei licitatii pe care Christie's o va organiza in luna iulie, in vederea returnarii sale autoritatilor de la Cairo, informeaza AFP.…

- O petiție pentru demisia ministrului de Externe Teodor Meleșcanu a fost inițiata online duminica seara, dupa ce la secțiile de votare din principalele orașe europene s-au format cozi de mii de romani, care nu au votat la alegerile europarlamentare și referendum nici dupa șapte ore de așteptare. La doua…

- Autoritatile egiptene au prezentat la Saqqara, in apropiere de Cairo, mormantul unui responsabil de rang inalt datand din a V-a dinastie, decorat cu reliefuri colorate si inscriptii bine conservate. Mormantul lui "Khuwy", probabil un nobil din timpul celei de-a V-a dinastii (intre 2.500 si 2.300 i.Hr.),…

- Marea Britanie ar trebui sa primeasca o perioada de timp „rezonabila” pentru a reglementa condițiile ieșirii din Uniunea Europeana, dar amanarea ar putea fi mai lunga decat iși dorește prim-ministrul Theresa May, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters, potrivit mediafax.„Sunt…