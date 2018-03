Egipt: Un poliţist ucis şi trei răniţi într-o explozie la Alexandria Un politist a fost ucis si alti trei au fost raniti in explozia unui autovehicul produsa sambata la Alexandria, al doilea oras din Egipt, unde incepand de luni vor avea loc alegeri prezidentiale, transmit Reuters, dpa si AFP. Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful securitatii orasului, a anuntat Ministerul de Interne. Potrivit unor martori oculari, politia si armata au format un perimetru in jurul locului exploziei. Atacul nu a fost revendicat deocamdata. El survine cu doua zile inaintea scrutinului prezidential, la care actualul detinator al functiei, Abdel-Fattah… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

