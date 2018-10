Egipt: Un economist critic al guvernului a fost arestat Un economist critic al guvernului egiptean a fost arestat duminica, dupa aparitia unei carti in care el analizeaza situatia tarii in plina criza economica si sociala, a facut cunoscut avocatul sau, relateaza AFP.



Abdel Khalek Farouk, celebru analist al economiei egiptene, a denuntat in urma cu doua saptamani confiscarea de catre fortele de securitate a unor copii ale ultimei sale carti intitulate: "Egiptul este intr-adevar o tara saraca?", precum si arestarea proprietarului editurii care a publicat cartea.



"A fost arestat si va fi prezentat luni unui procuror al securitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

