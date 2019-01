Egipt - Un an de închisoare pentru un prezentator TV care a intervievat un homosexual Un prezentator al unei emisiuni de televiziune a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare de un tribunal din Egipt pentru faptul ca a intervievat un homosexual in anul 2018, a anuntat duminica o sursa judiciara, citata de AFP.



Prezentatorul TV Mohamed al-Gheiti, care s-a declarat de mai multe ori impotriva homosexualitatii, a fost declarat vinovat dupa ce fusese acuzat ca a promovat aceasta orientare sexuala si ca a adus, astfel, o ofensa la adresa religiei.



De asemenea, prezentatorul a fost condamnat la plasarea sub supraveghere timp de un an si la plata unei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

