Egipt: Starea de urgenţă va fi prelungită cu trei luni (MENA) Egiptul va prelungi starea de urgenta la nivel national cu trei luni incepand din 13 ianuarie pentru a ajuta la combaterea 'pericolelor si a finantarii terorismului', a anuntat agentia de presa egipteana MENA, relateaza Reuters.



Egiptul a impus prima data actuala stare de urgenta in aprilie, anul trecut, dupa atacurile comise impotriva a doua biserici soldate cu cel putin 45 de morti. Starea de urgenta a fost prelungita in iulie si din nou in octombrie, anul trecut.



Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, care are sanse mari sa candideze pentru un al doilea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

