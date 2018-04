Stiri pe aceeasi tema

- Abdel Fattah el-Sisi a fost relaes presedinte al Egiptului cu 90% din voturile exprimate, potrivit primelor estimari publicate joi de presa de stat, intr-un scrutin fara suspans, a carui unica miza veritabila a fost nivelul participarii la vot, estimat la aproximativ 40%, relateaza AFP. Rezultatele…

- Fostul presedinte egiptean islamist Mohamed Morsi este tinut in detentie in conditii care nu respecta standardele internationale si care ar putea conduce la moartea sa prematura, se arata intr-un raport publicat miercuri de o comisie britanica independenta, relateaza AFP.Dupa destituirea sa…

- Egiptenii merg la urne, miercuri, pentru a treia si ultima zi a alegerilor prezidentiale la care rata de participare la vot este singura miza, in lipsa unei concurente serioase impotriva lui Abdel Fattah al-Sissi, relateaza AFP. La fel ca in cele doua zile precedente, sectiile de votare au fost deschise…

- A inceput procesul de vot la alegerile prezidentiale din Egipt, pe care opozitia le boicoteaza in mare parte. Presedintele in exercitiu, Abdel Fattah al-Sisi, candideaza alaturi de Musa Mustafa Musa, pe care opozitia il numeste "candidat de fatada", potrivit Rador.

- Seful statului egiptean Abdel Fattah el-Sisi, care conduce un regim autoritarist, este aigur de realegerea sa in scrutinul prezidential care a inceput luni si a carui miza principala este participarea la vot, relateaza AFP. Intr-o scoala din cartierul instarit Heliopolis, plasata sub un dispozitiv…

- Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful securitatii orasului, a anuntat Ministerul de Interne.Martori oculari, politia si armata au format un perimetru de securitate in jurul locului exploziei.Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar se…

- In ianuarie a.c., Moussa Mostafa, un politician obscur din Egipt, si-a anuntat in ultimul moment candidatura la presedintie, devenind singurul contracandidat al presedintelui in exercitiu Abdel Fattah al-Sissi la scrutinul care are loc saptamana viitoare, relateaza dpa. Mostafa, liderul micului partid…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ca nu a fost nici la zilele de nastere ale sefilor din SRI, nici la taierea porcului de la vila SRI, asa cum au afirmat in mod public unii politicieni, cum este cazul lui Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD.

- China, Iran, Kazahstan, Belarus, Venezuela, Bolivia și Cuba se numara printre statele care au trimis cele mai bune urari președintelui rus Vladimir Putin dupa ce acesta a fost reales în funcție.

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza News.ro, citand AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Dupa ce Razvan Burleanu a disecat o parte din activitatea lui Ionut Lupescu, ca director general al FRF intre 2006 si 2011, prezentand nereguli care apar in actele FRF, fostul international i-a trimis acestuia o scrisoare deschisa.

- PENSII 2018 Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta.…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu este impotriva pensiilor speciale. Asta deși propunerea legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta este semnata și de un parlamentar PMP. El a explicat ca cei care au pensii…

- Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo, unde a facut și anunțul, aceasta fiind prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017. Acordul de a crea un mega-oras vine la trei saptamani inainte de alegerile…

- Deal-ul a fost anuntat dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. Aceasta a fost prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017.Arabia Saudita si Egipt, cele mai populate si mai bogate…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de zece miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai. Deal-ul a fost anuntat duminica, dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a sosit duminica in Egipt, pentru o vizita de doua zile, in cadrul primului sau turneu in strainatate dupa numirea sa in iunie, informeaza AFP. El a fost intampinat de presedintele Abdel Fattah al-Sissi pe aeroportul international…

- Controversatul om de afaceri Georgica Cornu a fost reales pentru a patra oara in funcția de președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT). Daca in alți ani a avut și contracandidați, de aceasta data Cornu a alergat singur pe culoar, probabil și fiindca miza funcției nu mai…

- Planul de a importa gaz din Israel va ajuta Egiptul sa devina un hub regional al gazelor naturale, a declarat miercuri presedintele egiptean Abdel-Fattah al-Sissi, aparand un acord care a declansat controverse in tara sa, relateaza dpa. Al-Sissi a spus ca tarile mediteraneene care au descoperit zacaminte…

- Presedintele in functie al FR Handbal a invins-o in alegeri pe Narcisa Lecusanu la o diferenta de un vot. Contracandidata a afirmat ca Dedu a beneficiat de sprijin politic Fostul sportiv Alexandru Dedu a fost reales, ieri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, invingand-o in turul…

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a inceput un turneu in Orientul Mijlociu, cu intalniri la Cairo cu omologul sau egiptean Sameh Choukri si cu presedintele Abdel Fattah al-Sissi, potrivit unor surse diplomatice, relateaza luni AFP. Sosit duminica seara in capitala egipteana, Tillerson…

- Consiliul Național al Rectorilor a adoptat astazi un set de valori și principii bazate pe 5 concepte fundamentale: 1. Calitate; 2. Integritate; 3. Echitate; 4. Solidaritate; 5. Libertate academica.Cu ocazia acestei ședințe, dupa depunerea voluntara a mandatului de catre Președintele CNR, acesta…

- In cea de-a treia sesiune parlamentara, președintele PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a fost reconfirmat vicelider al grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților. ”Numarul viceliderilor a fost restrans de la 11 cați erau pana acum, la 5 incepand din aceasta sesiune. 9 parlamentari…

- O coalitie alcatuita din partide de opozitie si personalitati a lansat marti un apel la boicotarea prezidentialelor programate in martie in Egipt, pentru care Abdel Fattah al-Sisi este candidat la propria succesiune, considerand ca este o "mascarada", relateaza AFP. Autoritatea nationala…

- Seful partidului liberal Al-Ghad, Moussa Mostafa Moussa, favorabil sefului statului Abdel Fattah al-Sissi, a declarat luni pentru AFP ca se prezinta la alegerile prezidentiale pentru a candida impotriva presedintelui egiptean in exercitiu, considerat favorit. Mai multi membri ai partidului…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a fost reales in functie, dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, cu 51,9% din sufragii, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor anuntate de televiziunea publica ceha dupa…

- ''Anuntam astazi decizia noastra de a nu intra in aceasta cursa si de a nu prezenta documentele candidaturii noastre'', a declarat Khaled Ali intr-o conferinta de presa la Cairo.Anuntul survine la o zi dupa ce autoritatile egiptene l-au retinut pe fostul sef al statului major al armatei,…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat în fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil îl va câstiga, informeaza agentia de stiri Reuters. „Astazi ... va spun sincer si…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și-a anunțat vinerea aceasta intenția sa de a candida pentru un al doilea mandat la alegerile prezidențiale care vor avea loc in Egipt in luna martie.

- "Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea egipteana, potrivit Agerpres.Aspirantii la cea mai inalta functie in stat au termen pana pe 29 ianuarie sa-si inregistreze candidatura. Citeste…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean a promulgat…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Un tablou realizat de Givi Kolelishvili, o baioneta personalizata din partea Fortelor Speciale, butoni din aur, o marama din borangic, un decantor marca Tiffany&Co, o casca de protectie personalizata se numara printre bunurile primite in 2017, cu titlu gratuit, cu prilejul unor actiuni de protocol,…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Credinciosii copti din Egipt au sarbatorit sambata liturghia de Craciun intr-o noua catedrala sub inalte masuri de securitate, dupa un an marcat de atacuri jihadiste sangeroase asupra acestei comunitati crestine, relateaza AFP. Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a tinut un scurt…

- Egiptul a impus prima data actuala stare de urgenta in aprilie, anul trecut, dupa atacurile comise impotriva a doua biserici soldate cu cel putin 45 de morti. Starea de urgenta a fost prelungita in iulie si din nou in octombrie, anul trecut.Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, care…