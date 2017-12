Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul soldat cu 13 raniti, miercuri, intr-un supermarket din Sankt Petersburg, in Rusia, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda...

- Doua gropi comune, continand cadavrele a zeci de civili si militari sirieni asasinati de jihadistii din gruparea Stat Islamic (SI), au fost descoperite vineri in vestul provinciei Raqqa, a indicat agentia oficiala siriana Sana, preluata de AFP. "Doua gropi comune au fost descoperite astazi…

- Atentat TERORIST de UTLIMA ORA. Noua morti si numerosi raniti. ISIS revendica atacul Statul Islamic revendica atacul asupra unei biserici copte, soldat cu noua morti . Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei…

- ruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei egiptene, Cairo, soldat cu noua morti, potrivit unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP."Un grup de luptatori ai Stat Islamic…

- Doi barbati inarmati au atacat vineri o biserica copta in sudul capitalei egiptene Cairo, omorand patru persoane. Unul dintre agresori a fost impuscat mortal de fortele de securitate, transmit dpa si AFP, citand surse de securitate. Atacatorii au deschis focul in exteriorul bisericii Mar…

- Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta cel putin 40 de morti. Citește și: Victor Socaciu REACȚIONEAZA! Ieșire FULGERATOARE…

- Capitala Afganistanului a fost joi dimineata tinta unui atentat. Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite in mai multe explozii care au lovit joi un centru cultural siit din vestul capitalei afgane Kabul, a anuntat Ministerul de Interne, transmit agentiile

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Singurul producator mai mare de armament de la care se aprovizioneaza gruparea jihadista este China. Raportul de 200 de pagini ofera cel mai cuprinzator studiu verificat al armelor folosite de gruparea Stat Islamic, prezentand o analiza a peste 40.000 de articole recuperate de la fortele ISIS pe parcursul…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Gruparea terorista Stat Islamic a amenințat ca va ataca targurile de Craciun. Aceștia au transmis un mesaj care a fost postat pe un site de propaganda al teroriștilor, transmite presa de peste Prut. In imaginea șocanta obținuta de publicația The Epoch Times, apare un calau care pare ca-l decapiteaza…

- Gruparea terorista Stat Islamic a amenințat ca va ataca targurile de Craciun. Aceștia au transmis un mesaj care a fost postat pe un site de propaganda al teroriștilor, transmite presa de peste Prut. In imaginea șocanta obținuta de publicația The Epoch Times, apare un calau care pare ca-l decapiteaza…

- Drapelele vor ramane in berna in fața cladirilor oficiale pana luni seara, in Turcia și la reprezentanțele sale din strainatate, a anunțat biroul premierului turc intr-un comunicat, la trei zile dupa cel mai sangeros atentat din istoria recenta a Egiptului.Vineri, in jur de treizeci de…

- Atacul comis vineri impotriva unei moschei in estul Egiptului s-a soldat cu 305 de morti, printre care 27 de copii, potrivit unui nou bilant al procurorului general egiptean dat publicitatii intr-un comunicat la televiziunea de stat, informeaza AFP. ...

- Fortele aeriene ale Egiptului au lansat raiduri asupra unor presupuse ascunzatori ale teroristilor in peninsula Sinai, vineri seara tarziu, dupa ce un atac terorist contra unei moschei s-a soldat cu moartea a cel putin 235 de oameni, au anuntat mass-media locale, informeaza sambata dpa.

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 235 de persoane. Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat…

- Președintele american Donald Trump a denunțat "atacul terorist oribil și laș" comis vineri impotriva unei moschei din Egipt, soldat cu moartea a 235 de persoane și ranirea altor 109, potrivit ultimului bilanț, relateaza AFP. "Lumea nu poate tolera terorismul, trebuie sa învingem…

- Atentat sangeros in Egipt, unde cel putin 184 oameni au murit dupa detonarea unei bombe langa o moschee, informeaza Digi 24.Atacul s a petrecut in Peninsula Sinai, zona in care au loc frecvent atacuri ale gruparii teroriste Stat Islamic.Potrivit martorilor, dupa detonarea bombei, mai multi suspecti…

- Atacul s-a produs la moscheea Al Rawdah din localitatea Bir Al-Abed, la vest de orașul Arish. Dupa atac, președintele Abdel Fattah Al Sisi a convocat o reuniune de urgența a consiliului de securitate al țarii, a relatat televiziunea de stat. In nordul Sinaiului forțele de securitate…

- Cel puțin 54 de oameni au murit și alți 75 au fost raniți vineri in Egipt dupa ce presupuși militanți au detonat o bomba și au deschis focul la o moschee, in nordul Peninsulei Sinai, transmit Reuters și Xinhua citand presa de stat și martori oculari. Atacul s-a produs la moscheea Al Rawdah…

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 54 de persoane si ranirea altor 75. Atacul a avut loc la mocheea Al-Rawda din provincia Sinai, situata în nordul Egiptului, informeaza site-ul postului BBC.…

- Din 1924, aceasta parada marcheaza debutul sarbatorilor de sfarșit de an din Statele Unite. In ciuda unor temperaturi foarte scazute, peste 3,5 milioane de persoane sunt așteptate pe traseul defilarii pe parcursul intregii zile de joi, potrivit presei americane, pentru a-i aplauda pe cei peste 8.000…

- Atacul, comis de catre mai mulți indivizi inarmați, s-a soldat cu moartea unui polițist și ranirea altor doi. Unul dintre atacatori, care purta un tricou cu logo-ul Statului Islamic, a fost ucis la locul atentatului. Statul Islamic a afirmat, prin intermediul agenției sale semioficiale Amaq,…

- Cel putin 26 de persoane au murit vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina capcana care a vizat refugiati si care este atribuit gruparii Stat Islamic, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de AFP.

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri în estul Siriei într-un atentat cu masina-capcana împotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters. Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), 12 copii…

- Zece persoane au fost ucise și multe altele ranite marți intr-un atac comis cu ajutorul unei mașini pline cu explozivi la un post de securitate din Aden, al doilea oraș ca marime din Yemen, a declarat un inalt responsabil de securitate, informeaza AFP. Atacul a fost revendicat de gruparea…

- Un nou atac sangeros a fost comis in Statele Unite. 26 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul intr-o biserica baptista din Texas. Atacul a avut loc in timpul slujbei de duminica, iar printre victime se numara si un copil de doar doi ani.

- Un atentat cu o masina capcana comis de gruparea Stat Islamic (SI) a costat viata a zeci de persoane deplasate in provincia Deir Ezzor din estul Siriei, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza AFP. "SI a vizat sambata seara cu o masina capcana o adunare a refugiatilor…

- Armata siriana a anuntat vineri ca a preluat controlul total asupra orasului Deir Ezzor (estul tarii), ultimul mare centru urban in care gruparea jihadista Stat Islamic era inca prezenta, potrivit televiziunii de stat siriene, citate de AFP.

- Un oficial din departamentul de poliție din New York spune ca atacul de la New York a fost planuit de cateva saptamani și ca acesta a fost comis in numele ISIS, scrie AP News. Comisarul adjunct al NYPD, John Miller spune ca barbatul care a comis atacul nu a fost niciodata in atenția FBI sau a poliției,…

- Individul care a ucis opt oameni si a ranit alti 12 in New York a planificat atacul cu cateva saptamani mai devreme, iar acesta a comist atacul in numele retelei teroriste Stat Islamic, a anuntat, miercuri, un reprezentant al Politiei locale, relateaza Sky News.

- Un nou atac terorist a lovit în inima New York-ului, nu departe de locul atentatelor de la 11 septembrie. Un imigrant uzbec a intrat cu masina pe o pista de biciclisti din Manhattan, si cel putin 8 persoane au murit, iar alte 11 au ajuns in grija medicilor. 4 dintre raniti erau într-un…

- "La finalul saptamanii trecute, noua civili au fost uciși", a declarat, pentru AFP, Mustefa Bali, purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene (FDS), o alianța kurdo-araba care i-a alungat pe jihadiști din fostul lor bastion din Siria.FDS, susținute de coaliția internaționala condusa…

- Un numar de 14 oameni au fost ucisi in explozia unor mine lasate de gruparea Stat Islamic intre ruinele orasului Raqqa dupa ce acesta a fost recucerit in urma cu o saptamana, a indicat marti un purtator de cuvant citat de AFP. "La finalul saptamanii trecute, noua civili au fost ucisi", a declarat,…

- Un numar de 14 oameni au fost ucisi în explozia unor mine lasate de gruparea Stat Islamic între ruinele orasului Raqqa dupa ce acesta a fost recucerit în urma cu o saptamâna, a indicat marti un purtator de cuvânt

- Un numar de 14 oameni au fost uciși in explozia unor mine lasate de gruparea Stat Islamic intre ruinele orașului Raqqa dupa ce acesta a fost recucerit in urma cu o saptamana, a indicat marți un purtator de cuvant citat de AFP. "La finalul saptamânii trecute, noua civili au fost…

- Stat Islamic revendica atentatul asupra moscheei siite din Kabul.Gruparea a transmis ca un atacator sinucigas a detonat o vesta explozibila. Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte 50 au fost ranite intr-un atac terorist sinucigas comis vineri intr-o moschee siita din Kabul. Atentatul…

- Atacul cu bomba a avut loc in orașul Quetta, capitala provinciei pakistaneze Balucistan, ce are frontiera cu Afganistanul și Iranul. Polițiștii raniți au primit ingrijiri medicale, dar unii dintre ei sunt in stare critica, a explicat medicul Mohamed Faruk, de la spitalul civil din Quetta.Atacul…

- Bilanțul atentatului cu bomba care a lovit centrul capitalei somaleze, Mogadishu, sambata, continua sa creasca, cu peste 300 de persoane decedate și sute de raniți grav, scrie The Guardian. Atacul a...

- Doi barbati capturati in Siria si care apar intr-o inregistrare video a gruparii Stat Islamic (SI), ce ii prezinta drept militari rusi, au fost identificati miercuri de catre organizatiile lor paramilitare, relateaza AFP. ''Gruparea terorista SI a difuzat o inregistrare video care arata doi cetateni…

- Minim patru persoane au murit și alte 15 au fost ranite, miercuri, in urma unui atentat care a avut loc in orasul din Libia, Misrata. Atacul a fost care a atribuit atacul gruparii jihadiste Stat Islamic.

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri si 15 ranite intr-un atentat sinucigas in orasul libian Misrata, a anuntat un purtator de cuvant militar care a atribuit atacul gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), informeaza AFP. Atacul a avut loc in Complexul Tribunalelor, o cladire in centrul orasului…

- Parchetul din Paris a deschis o ancheta antiterorista dupa descoperirea in cursul nopții de vineri spre sambata a patru butelii de gaz și a unui dispozitiv de aprindere, au facut cunoscut luni surse apropiate anchetei.Un locatar a dat alarma dupa ce a descoperit, in noaptea de vineri spre…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atacul din Las Vegas (SUA), soldat cu cel puțin 50 de morți și peste 400 de raniți, precizand ca autorul se convertise la islam in urma cu cateva luni, relateaza reuters, citat de agerpres.ro.

- Statul Islamic a revendicat atacul din Las Vegas, acolo unde Stephen Paddock a ucis 50 de persoane și a ranit alte cateva sute. Potrivit Amaq, o agenție de știri afiliata ISIS, Paddock ar fi fost "un...

- UPDATE ora 14:00 – Cel puțin 50 de persoane au fost ucise și peste 200 au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc duminica noaptea la Las Vegas, in vestul Statelor Unite, la un festival de muzica country in aer liber, informeaza luni Reuters. Poliția l-a identificat pe atacator drept Stephen…

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat, prin agenția sa de propaganda Amaq, atacul de duminica, de la Marsilia, informeaza, luni, Reuters citata de Agerpres. Barbatul care a înjunghiat mortal, duminica, doua femei în gara Saint-Charles din Marsilia era cunoscut poliției…