- Dupa destituirea de catre armata, in 2013, a presedintelui islamist Mohamed Morsi, fortele de securitate infrunta in aceasta regiune din estul tarii mai multe grupuri extremiste, printre care ramura egipteana a gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Sute de soldati si politisti au murit in aceste atacuri.…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Seful Statului Major al Armatei ruse, Valeri Gherasimov, a acuzat, miercuri, Statele Unite de antrenarea unor fosti militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in scopul de a destabiliza situatia din Siria, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Noua teroristi acuzati de implicare in atacuri comise in peninsula Sinai au fost ucisi duminica de politia egipteana intr-o operatiune desfasurata in nord-estul Egiptului, a anuntat Ministerul de Interne de la Cairo, transmit AFP si DPA. Celula terorista, situata in provincia Sharqiya, la nord-est…

- S-au implinit aproape trei decenii de pe Aeroprtul Otopeni. Zeci de militari si jandarmi, trimisi sa apere aeroportul de teroristi, au fost ucisi sub o ploaie de gloante. Rudele victimelor si supravietuitorii acelei zile au mers din nou la Monumentul Eroilor de la Aeroport pentru a-i comemora pe cei…

- Un violent incendiu a izbucnit, azi noapte, in localitatea Brebu, din judetul Prahova.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca incendiul s a manifestat pe o suprafata de aproximativ patru sute de metri patrati, pentru limitarea si lichidarea focarului…

- Rebelii au atacat o baza de menținere a pacrii a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Congo, omorand cel puțin 14 militari ai ONU și ranind alte 40 de persoane, in cel mai mare atac impotriva misiunii din aceasta țara in ultimii ani.

- 14 militari ONU au fost uciși și peste 40 au fost raniți, vineri, intr-un atac, in provincia North Kivu din estul Republicii Democrate Congo, relateaza Reuters care citeaza oficiali ai organizației.

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), Georgian Dragan, a anuntat, joi, ca, s-au format deja coloane de masini pe Drumul National (DN) 1, pe o distanta de 4-5 kilometri, insa masinile nu sunt in stationare. "In aceasta perioada, in fiecare zi vor actiona…

- Procurorii turci au emis, miercuri, mandate de arestare pe numele a peste 330 de angajati ai Armatei din Turcia, despre care autoritatile sustin ca au legaturi cu reteaua FETO, condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, citata de Deutsche Welle, potrivit Mediafax.

- Unsprezece teroristi au fost ucisi intr-un raid al fortelor de securitate in regiunea Ismailia, in nord-estul Egiptului, a anuntat marti Ministerul de Interne egiptean, relateaza AFP si Reuters. Aceste confruntari au izbucnit dupa ce fortele de securitate au lansat acest raid impotriva unui loc suspectat…

- Drapelele vor ramane in berna in fața cladirilor oficiale pana luni seara, in Turcia și la reprezentanțele sale din strainatate, a anunțat biroul premierului turc intr-un comunicat, la trei zile dupa cel mai sangeros atentat din istoria recenta a Egiptului. Vineri, in jur de treizeci de oameni…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- Sapte presupusi membri ai Al Qaida au fost ucisi in noaptea de sambata spre duminica de o drona in sudul Yemenului, a anuntat un responsabil al serviciilor de securitate, citat de AFP. 0 0 0 0 0 0 Jihadistii presupusi se aflau la bordul a trei vehicule deplasandu-se din provincia…

- Forțele aeriene egiptene au lansat, azi, atacuri asupra pozițiilor ocupate de teroriștii care au comis atacul de la moscheea din Sinai, soldat cu moartea a 305 oameni, a anunțat Armata Egiptului, informeaza site-ul agenției de presa Reuters. Potrivit autoritaților egiptene, atacul ar fi fost comis…

- ”Fortele aeriene au eliminat în ultimele ore o serie de avanposturi folosite de celulele teroriste. Câtiva suspecti au fost deja lichidati”, se arata în comunicatul Armatei egiptene, scrie Mediafax. În plus, militarii egipteni vor ramâne în Peninsula…

- ”Fortele aeriene au eliminat in ultimele ore o serie de avanposturi folosite de celulele teroriste. Cativa suspecti au fost deja lichidati”, se arata in comunicatul Armatei egiptene. In plus, militarii egipteni vor ramane in Peninsula Sinai pana cand toti cei implicati in atacul de vineri…

- Cinci militari ucraineni au fost ucisi joi, in confruntari cu rebeli separatisti prorusi, in regiunea Lugansk, in estul Ucrainei, a anuntat vineri o sursa oficiala la Kiev, scrie digi24.ro.

- Triplu asasinat in Satu Mare, in comuna Apa, unde in noaptea de 23 spre 24 noiembrie doi soti și mama unuia dintre aceștia au fost gasiți morți. Gheroghe Rentea (59 ani), Niculina Rentea (56 ani) si Viorica Apan, mama Ciulinei, in varsta de aproximativ 80 de ani, au fost gasiti morti vineriu dimineața…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. “Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), 12 copii figureaza printre victimele…

- Orasul irakian Mosul este imaginea dezastrului. Localitatea este distrusa aproape in intregime, dupa cum arata primele inregistrari facute cu drona, la cateva luni dupa ce trupele irakiene au reusit sa o elibereze de sub asediul gruparii Stat Islamic.

- Fortele irakiene au intrat vineri in Al-Qa'im, "inima ultimului bastion" al gruparii Stat Islamic (SI) in Irak, au anuntat comandanti ai armatei irakiene, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Dimineata devreme, artileria si aviatia irakiene, precum si avioane ale coalitiei internationale anti-SI…

- Forțele irakiene au intrat vineri in Al-Qa'im, "inima ultimului bastion" al gruparii Stat Islamic (SI) in Irak, au anunțat comandanți ai armatei irakiene, informeaza AFP. Dimineața devreme, artileria și aviația irakiene, precum și avioane ale coaliției…

- Sase presupusi membri ai gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucisi miercuri intr-un atac cu drona, probabil american, in centrul Yemenului, au anuntat responsabili ai serviciilor de securitate yemenite, informeaza AFP. Drona a vizat un grup de combatanti ai SI in Qaifa, provincia centrala Baida, au…

- Forțele aeriene ale Egiptului au anunțat luni ca au distrus in vestul țarii opt vehicule de teren suspectate ca transportau arme de contrabanda din Libia vecina, informeaza AFP. Purtatorul de cuvânt al armatei, colonelul Tamer el-Rifad', a precizat într-un comunicat ca aceasta…

- Intr-un comunicat, Ministerul de Interne a confirmat incidentul insa fara sa anunțe un bilanț al membrilor forțelor de securitate. Comunicatul precizeaza, de asemenea, ca mai mulți atacatori "teroriști" au fost uciși in cursul luptelor. Nu a fost facuta nicio precizare in legatura cu numarul…

- 'Peste 60 de soldați se aflau la baza, 43 au fost uciși, 9 au fost raniți și 6 au fost dați disparuți', anunța ministerul intr-un comunicat, precizand ca 'doar doi au supraviețuit'.'Atacul a avut loc in aceasta dimineața la orele 02:50 (22:50 GMT), cand un grup de insurgenți a atacat baza…

- Armata egipteana a declarat ca 24 de teroriști și șase soldați au fost uciși duminica, aceștia din urma reușind sa impiedice atacuri teroriste asupra punctelor de control din zona al-Qawades, in nordul Peninsulei Sinai.

- Doi lideri ai aliantei loiale gruparii Stat Islamic au fost ucisi luni in confruntarile cu fortele armate filipineze la Marawi, a declarat ministrul Apararii din aceasta tara, potrivit Reuters, citat de agerpres.ro. "Ei au fost ucisi", le-a spus reporterilor ministrul Apararii, Delfin Lorenzana,…

- Cel puțin 24 de militanți și șase soldați au fost uciși duminica in atacuri asupra unor puncte militare de control din nordul Sinaiului, a precizat armata egipteana intr-un comunicat citat de Reuters. Comunicatul nu ofera alte detalii, dar surse medicale și de securitate au spus ca…

- Forțele irakiene au anunțat joi ca au recucerit centrul orașului Hawija, ultimul bastion al gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) și au afirmat ca își 'continua înaintarea' pentru eliberarea zonelor adiacente, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Purtatorul de cuvânt al Ministerului Apararii, Dmytro Gutsulyak, a declarat ca actualmente 212.344 de combatanți ucraineni au primit statutul de participant la acțiunile militare, transmite agenția de știri UNIAN. „În cursul saptamânii trecute, 134 de militari și…