Egipt: Preşedintele Abdel Fattah al-Sissi şi-a anunţat candidatura pentru un nou mandat Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, a anuntat vineri ca va candida pentru un al doilea mandat, la alegerile prezidentiale din luna martie a acestui an, transmite AFP.



"Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea egipteana.



Aspirantii la cea mai inalta functie in stat au termen pana pe 29 ianuarie sa-si inregistreze candidatura.



Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

