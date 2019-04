Egipt: Parlamentul egiptean a votat pentru extinderea mandatului preşedintelui Sissi Parlamentul egiptean a votat marti in favoarea prelungirii mandatului presedintelui Abdel Fattah al-Sissi, care ar putea ramane astfel le putere pana in 2030, au anuntat cotidianul de stat Al-Ahram si televiziunea publica Nile TV, preluata de AFP si dpa.



'Mandatul actualului presedinte trebuie sa se incheie la finalul a sase ani', prevede amendamentul adoptat, care mai precizeaza ca presedintele 'poate fi reales pentru un alt mandat' de sase ani. Astfel, mandatul pe care-l exercita in prezent al-Sissi se prelungeste cu doi ani, pana in anul 2024, iar atunci el va… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi s-a intalnit duminica, la Cairo, cu maresalul Khalif Haftar, omul forte din estul Libiei, care conduce din 4 aprilie o ofensiva pentru a cuceri capitala Tripoli, controlata in prezent de Guvernul de Uniune Nationala (GNA), informeaza AFP, citand media oficiale…

- Presedintele Donald Trump a laudat "treaba buna" pe care o face omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi in cadrul unei intalniri desfasurate marti la Casa Alba, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Cred ca face o treaba foarte buna", a declarat pentru presa in Biroul Oval seful statului american,…

- Presedintele Donald Trump a laudat "treaba buna" pe care o face omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi in cadrul unei intalniri desfasurate marti la Casa Alba, informeaza AFP. "Cred ca face o treaba foarte buna", a declarat pentru presa in Biroul Oval seful statului american, ca raspuns…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis, marti, un mesaj catre presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia aniversarii a 15 de ani de la aderarea Romaniei la Alianța Nord-Atlantica. "Anul acesta marcam aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, cea mai puternica Alianța din istorie.…

- Jurnalistul Val Valcu a analizat mesajul si strategia presedintelui, miscare care, in opinia sa, tradeaza faptul ca PNL-ul sta prost in sondaje, iar un referendum organizat in ziua alegerilor ar fi folosit ca motor pentru a mobiliza electoratul anti-PSD. "Este modelul Basescu, folosit de…

- Patru cetateni egipteni se afla printre cele 49 de persoane ucise vineri in atacurile teroriste din Noua Zeelanda, au anuntat sambata oficiali egipteni, citati de dpa. Ambasadorul Egiptului la Wellington, Tarek al-Weisimi, a afirmat ca autoritatile neo-zeelandeze l-au informat despre moartea celor patru…

- Parlamentul a votat, joi, diminuarea bugetului SRI cu 295 milioane de lei, banii fiind alocați Ministerul Sanatații pentru programul Vitamina D. Pentru programul privind tratarea diabetului juvenil a fost alocata la MS suma de 230 milioane lei, și taiate 150 milioane lei din bugetul...

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi o cerere depusa de Ministerul Apararii Nationale (MApN) prin care se solicita suspendarea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Nicolae Ciuca. "Respinge cererea de…