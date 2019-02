Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul incepe, luni, dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe 2019. Comisiile parlamentare se reunesc luni pentru a dezbate proiectul bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat pe 2019. Conform calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, deputaţii…

- Opoziția din Venezuela, condusa de Juan Guaido, autoproclamat președinte, a defilat miercuri pentru a convinge Armata sa îi întoarca spatele președintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP. ”Forțe armate, recâștigați-va demnitatea”, ”Maduro uzurpatorul”, ”Nu…

- Ministrul Apararii din Venezuela, generalul Vladimir Padrino, a declarat joi ca autoproclamarea șefului Parlamentului, Juan Guaido, drept „președinte” interimar al țarii este o „lovitura de stat” în desfașurare, transmite AFP.„Avertizez poporul din Venezuela ca…

- Parlamentul marocan a aprobat joi o lege controversata prin care este reintrodus serviciul militar obligatoriu pentru tineri, acesta devenind obligatoriu si pentru femei, transmite agentia EFE preluata de Agerpres. Legislativul a respins mai multe amendamente care propuneau caracterul optional…

- Curtea Constitutionala (CCM) a pronuntat vineri, 21 decembrie, o hotarare privind interpretarea unor articole din Constitutie si controlul constitutionalitatii unei hotararii a Parlamentului, ca urmare a unei sesizari depuse de catre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, printre subiectele care ar urma sa se afle pe ordinea de zi numarandu-se planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 2019 - 2028. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Armata a cumparat armament și tehnica militara de 1,1 milioane de euro in primele zece luni ale anului iar sindicatele acuza ca Ministerul Apararii prefera sa cumpere din import, iar industria autohtona are de suferit. Doar 3,7% din achizițiile de acest an au fost facute din producție interna. Asta…