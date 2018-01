Stiri pe aceeasi tema

- Doi parlamentari ai Opoziției au taiat o panglica tricolora inainte ca rectorul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, nominalizat pentru Ministerul Educatiei, sa-si prezinte programul si i-au strigat presedintelui comisiei de specialitate sa-l invete sa vorbeasca corect romaneste,…

- Seful partidului liberal Al-Ghad, Moussa Mostafa Moussa, favorabil sefului statului Abdel Fattah al-Sissi, a declarat luni pentru AFP ca se prezinta la alegerile prezidentiale pentru a candida impotriva presedintelui egiptean in exercitiu, considerat favorit. Mai multi membri ai partidului…

- Sute de suporteri ai liderului opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, au inceput o zi nationala de protest impotriva autoritatilor, duminica, facand apel catre alegatori sa boicoteze alegerile prezidentiale, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cine vede un transport agabaritic, de utilaje de cateva zeci de tone, plecand de pe Platforma Savinesti, are, de regula, o reactie de uimire: se face asa ceva la noi? Da! Se face! Mai exact, exista o singura firma care face si care, oarecum firesc, și-a consolidat renumele de furnizor internațional,…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un apel sambata la o "actiune decisiva" impotriva talibanilor, care au revendicat un atentat cu o ambulanta-capcana facand cel putin 95 de morti si 158 de raniti in capitala Afganistanului, Kabul, relateaza AFP. "Condamn atentatul ticalos cu…

- Hisham Genina, liderul campaniei impotriva presedintelui Abdel Fattah al-Sisi la alegerile prezidentiale, a fost atacat sambata, in fata casei sale, si ranit grav. Fost sef anticoruptie, Genina lucra pentru alegerea generalului Sami Anan, singura amenintare reala pentru realegerea presedintelui Egiptului.

- Eugen Orlando Teodorovici s-a nascut in 12 august 1971. El este absolvent al Academiei de Studii Economice si are un doctorat in managementul fondurilor europene, scrie ZF.ro. In perioada 2000-2004, Teodorovici a fost director in Directia de Coordonarea a Programelor ISPA si SAPARD din Ministerul…

- Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din acest an, care se va desfasura in Rusia. Ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Desi a anuntat faptul ca “structura Guvernului va ramane aceeasi”, liderul ALDE a ales sa nu faca publice nominalizarile pe posturi, alegand sa anunte ca “decizia finala o vom lua cu totii, simultan, vineri”, adica atat frmatiunea sa, cat si PSD-ul, cele doua partide din Coalitie. Cat priveste programul…

- Bucuresti, 22 ianuarie 2018 – Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand…

- PNL și USR doresc alegeri anticipate. La fel pare a dori și strada, daca ii ascultam pe cei ce vorbesc in numele ei. Sondajele de opinie, atatea cate sunt, nu dau speranțe unei victorii a Opoziției, nici macar intr-o alianța puțin bizara cu PMP. Vedem in ultimul sondaj CURS cum PSD/ALDE sunt…

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Procurorii DNA l-au acuzat miercuri pe Radu Mazare de atitudine sfidatoare la adresa justitiei si a instantei supreme dupa ce acesta a plecat recent in Madagascar. Odata ajuns in insula, Radu Mazare a cerut azil politic. Acum procurorii DNA cer inlocuirea masurii preventive pe care fostul edil o avea…

- Patriarhul Chiril al Rusiei a indemnat cetatenii rusi sa voteze in scrutinul prezidential din luna martie, unde actualul presedinte Vladimir Putin este marele favorit, dupa ce Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, care insa nu va putea candida,a indemnat votantii sa boicoteze alegerile.

- Idris Baluken, deputat in parlamentul turc din partea Partidului Popular Democrat (HDP) de opoziție, a fost condamnat pe 4 ianuarie la peste 16 ani de inchisoare pentru crime legate de terorism, transmite agenția turca Anadolu. Aceasta informație a venit de la o sursa din organele de drept, potrivit…

- Anul acesta am putea avea parte de un referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie. Asta, daca ii ascultam pe liderii PSD, cei care insista sa-i cheme pe romani la urne. Frana e trasa insa, de partenerii de Coalitie. Cei de la ALDE sprijina familia traditionala, dar nu vad o prioritate in acest…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…

- Aleksei Navalnii, liderul Opozitiei ruse, a facut un apel public pentru proteste masive in toata Rusia pe 28 ianuarie, transmite Reuters. Navalnii, care a fost impiedicat de autoritati sa candideze la alegerile prezidentiale din martie impotriva lui Putin, le cere rusilor sa sustina prin proteste boicotarea…

- Opozantul rus Alexei Navalnii și-a indemnat susținatorii sa se alature boicotului alegerilor prezidențiale din 2018. Apelul corespunzator privind o „greva a alegatorilor”, a fost publicat in blogul lui Navalnii imediat dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa-l inregistreze in calitate de candidat…

- Autoritatea responsabila de rezervele materiale de stat și serviciul național unic pentru apelurile de urgența 112 vor face parte din structura Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, modificari ale legislației in acest sens.

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- Scene incredibile in Parlament: Opoziția acuza ca s-a scos intenționat butonul prin care se pornea microfonul la tribuna, in timpul dezbaterii proiectului bugetului de stat pe 2018. Cei de la PNL acuza Puterea ca pune pumnul in gura Opoziției, nelasand-o sa iși susțina opiniile in plen. ”Fara precedent…

- Alba Iulia – 18.12.2017 In data de 4 decembrie 2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat versiunea finala a Ghidurilor specifice pentru apelurile de proiecte aferente Programului Operațional Regional, din cadrul Axei Prioritare 10 „Imbunatațirea infrastructurii…

- Autoritatea poloneza de supraveghere a audiovizualului (KRRiT) a amendat o importanta televiziune privata de știri, TVN24, cu peste 350.000 de euro pentru modul, apreciat ca partinitor, in care aceasta a relatat despre manifestațiile opoziției in decembrie 2016, transmite marți AFP. TVN24,…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un grup de ONG-uri constantene anunta ca duminica, 17 decembrie, vor protesta fata de majorarea taxelor si impozitelor locale in anul 2018. Organizatorii acuza Primaria Constanta de lipsa de transparenta.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a indemnat la boicotarea cetațenilor israeliano-arabi in zona unde au avut loc ciocniri intre protestatari și poliție, ca urmare a deciziei SUA de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza duminica dpa. "Îi…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat duminica faptul ca din Platforma Romania 100 se va desprinde in curand un partid politic, despre care a spus ca va fi capabil sa se prezinte la urmatoarele alegeri, ”indiferent cand vor avea ele loc”. Ciolos spune ca va colabora cu partidele cu care impartaseste…

- Dina Powell, consiliera apropiata a lui Donald Trump pe Orientul Mijlociu, va parasi curand Casa Alba, a anunțat vineri administrația americana, citata de AFP. Nascuta în Egipt, într-o familie copta, Powell, care vorbește curent araba, facea parte din echipa lui Jared Kushner,…

- Gruparea terorista Al-Qaeda a indemnat la atacuri asupra Statelor Unite dupa ce Donald Trump a anunțat ca recunoaște Ierusaliumul drept capitala Israelului, scrie ABC News. Al-Qaeda ii indeamna pe adepții sai din intreaga lume sa vizeze interesele vitale ale Statelor Unite, ale aliaților sai și ale…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- A inceput ancheta in cazul scandalului de sambata din Piata Victoriei, cand doi barbati s-au luat la bataie. A fost chemat la politie pentru explicatii barbatul mai in varsta care a lovit cu rucsacul un protestatar si a fost pus apoi la pamant de acesta.Citeste si: Tariceanu, masuri dupa TENSIUNILE…

- Mii de activiști ai opoziției ucrainene au protestat la Kiev, duminica, cerand Parlamentului adoptarea procedurii de impeachment, prin care sa poata fi demis șeful statului. Organizatorul manifestației, Mihail Saakașvili, liderul Mișcarii Forțelor Noi, a chemat la un protest mai amplu pe 10 decembrie,…

- Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul dintre cei mai apreciați conducatori ai Bisericii Catolice. Recent, site-ul catolic La Nuova Bussola Quotidiana a publicat o profeție a suveranului pontif. „Vad biserica mileniului III lovita de o plaga mortala, se numeste islamismul”, avertiza…

- Intr-un mesaj șocant, Mircea Cartarescu a facut apel la boicotarea editurii RAO, indemnand lumea sa nu mai cumpere carțile editurii. Dan Andronic a reacționat pe o rețea de socializare. Sa ataci o editura pentru ca a publicat o carte, pe motiv de autor este un act de un primitivism…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis sambata, 25 noiembrie a.c., un mesaj de condoleanțe Președintelui Republicii Arabe Egipt, domnul Abdel Fattah el-Sisi, in urma atacului terorist comis asupra unei moschei in nordul peninsulei Sinai, Egipt.„Condam cu fermitate atentatul…

- Fondatorul principalului partid de opoziție din Kosovo, Albin Kurti, a fost plasat vineri in arest pentru ca in 2015 și 2016 a facut uz de gaze lacrimogene in parlamentul de la Pristina, in timpul mai multor ședințe, transmit AFP și Reuters. Liderul formațiunii Vetëvendosje (stânga…

- Judecatorul Horatius Dumbrava, fost membru al CSM, arata ca magistratii Curtii COnstitutionale ar trebu sa transeze situatia daca un „actor constitutional” poate sesiza CCR cu un conflict juridic care, de fapt, nu il priveste. El face trimitere la cazul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, a fost intrebat in cadrul unei emisiuni televizate daca ar accepta o eventuala coaliție PD-PL dupa alegerile parlamentare din 2018, informeaza NOI.md. Liberalul s-a aratat categoric in aceasta privința, menționind ca nu va accepta. „Nu! Cu dinsul niciodata coaliție. Eu am intrat…

- Rusia vizeaza vanzari de export de cel putin 10 miliarde de dolari pentru noul MiG-35, cel mai avansat avion de lupta al tarii. Aeronava va fi scoasa la vanzare anul viitor, dar negocierile pentru vanzarea noului model MiG-35 sunt in desfasurare cu mai mult de 30 de tari, relateaza Bloomberg.…

- De sarbatori, sa fim mai buni, este mesajul care-l auzim an de an in preajma sarbatorilor de iarna. Un proiect social iși propune ca toți copiii sa primeasca cadouri de Revelion. O pagina de Facebook a fost creata in acest sens și a fost denumita „Cadoul din cutia de pantofi".

- 6,96 de milioane de romani aveau pensii private obligatorii (pilonul II de pensii) la sfarsitul lunii septembrie din acest an, in crestere anuala de 3,36%, iar valoarea activelor nete a ajuns la 8,3 miliarde de euro, in crestere anuala de 23,43%, potrivit datelor publicate joi de Autoritatea de Supraveghere…

- Cinci ghiduri de finantare in valoare totala de 551 de milioane de eurocau fost lansate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltarii si Fondurilor Europene, pentru proiecte care vizeaza reducerea somajului si cresterea ocuparii. „Este…

- O scrisoare deschisa ce a fost publicata luni de activiștii din Egipt denunța prezența actriței americane Helen Hunt la un forum internațional organizat de regimul președintelui Abdel Fattah al-Sissi, acuzat de incalcari repetate ale drepturilor omului, informeaza AFP. "Atunci când…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica decizia de marti a conducerii Camerei Deputatilor de a nu trimite plenului spre dezbatere motiunea simpla depusa de liberali pe domeniul energiei, el denuntand "un precedent periculos, un atac impotriva democratiei, respectiv negarea dreptului Opozitiei parlamentare…

- Elevii claselor a IX-a traiesc cele mai frumoase momente ale primului an de liceu. Pentru unii, balurile bobocilor s-au terminat, iar pentru altii, pregatirile sunt in toi. De pilda, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" din T&acir...

- Piramida lui Keops din Egipt ascunde, se pare, inca multe secrete. Cercetatorii au anuntat ca dupa 4500 de ani au descoperit in mijlocul piramidei un spatiu imens, de marimea unui avion de pasageri.

- Ministerul Transporturilor a decis transferarea mai multor terenuri catre Primaria Capitalei, fiind vorba de linii feroviare, pe care institutia intentioneaza sa le transforme în strazi. „În urma unor discutii de joi, dintre Ministrul Trasnsporturilor, Felix Stroe, si primarul…