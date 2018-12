Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, in sedinta Consiliului National al PSD, ca in repetate randuri i s-a cerut Romaniei lucruri pe care alte state nu le-ar fi acceptat, inclusiv nesocotirea unor decizii ale Curtii Constitutionale.

- "PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost guvern din istoria Romaniei si trebuie inlocuit cu un guvern mult mai bun pentru Romania, un guvern care sa aiba capacitatea sa exercite in cele mai bune conditii presedintia Consiliului UE si care sa aduca beneficii maxime de pe urma acestei…

- Rodrigo Duterte, care a fost ales in 2016 in urma promisiunilor sale de a eradica traficul de droguri care submineaza arhipelagul, i-a aparat aproape intotdeauna pe politisti, ducandu-si campania sangeroasa impotriva drogurilor in pofida celor care il acuza de grave incalcari ale drepturilor omului.Insa…

- "Constat cu mahnire ca apetenta unora pentru minciuna nu are limita si foamea de putere ii face sa apeleze inclusiv la falsuri pentru a-si atinge scopurile. Ca sa fie clar pentru toata lumea: am mai spus si repet... nu am semnat nicio scrisoare impotriva presedintelui Dragnea si nu am participat…

- Ministerul de Externe iranian a calificat miercuri ca "zadarnice si absurde" ultimele sanctiuni ale Ministerului de Finante american impotriva a noua entitati si responsabili iranieni, rusi si sirieni, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Aceste sanctiuni anuntate marti de Washington…

- Ambasadorul Mihnea Constantinescu a depus eforturi ca lupta impotriva antisemitismului sa devina o prioritate, se arata intr-un mesaj de condoleante transmis luni din partea presedintelui Statului Israel, Reuven Rivlin, presedintelui Klaus Iohannis. "Am aflat cu intristare despre decesul Ambasadorului…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a primit miercuri, la Soci, pe omologul sau egiptean Abdel-Fattah al-Sissi, pentru convorbiri ce se vor concentra in special pe conflictele din lumea araba si pe reluarea zborurilor directe intre Rusia si statiuni din Egipt, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Rusia…

