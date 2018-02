Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii egipteni au descoperit un mormant vechi de peste 4.000 de ani la mica distanta fata de celebrele piramide din Giza, la sud de Cairo, au anuntat anuntat sambata autoritatile locale, citate de DPA. Mormantul apartine unei preotese care a trait in timpul celei de-a cincea dinastii…

- Daca vrei sa castigi si tu la pariuri sportive citeste acest articol deoarece iti voi explica cateva lucruri importante care au legatura cu cotele. Ca sa poti spune ca joci cele mai bune ponturi la pariuri trebuie sa tii cont de ceea ce-ti vom spune in continuare. Cotele mici sunt jucate de multi pariori…

- Depunerea declaratiei fiscale 600, amanata Guvernul a prelungit pâna la 15 aprilie termenul de depunere a controversatei declaratii fiscale 600. Pâna atunci, Ministerul de Finante ar urma sa gaseasca o solutie pentru ca persoanele cu venituri extrasalariale legale sa depuna…

- Luptatorul constantean Madalin Craciunica, de la Keru Kento antrenor, Lucian Stoicoci , va participa, pe 4 martie a.c., la o piramida de patru intr o gala internationala in Italia, la Imola.Turneul va cuprinde meciuri de kickboxing pe reguli de K 1. Piramida se desfasoara la categoria 75 kg, iar in…

- Procurorii "verifica posibila implicare a SPP in activitatea Guvernului" Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Parchetul General a început verificari dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu ca s-ar fi implicat…

- Distracție extrem de periculoasa. Un taximetrist s-a aventurat cu mașina pe lacul inghețat, facind virajuri printre pescarii aflați acolo. Martorul care a filmat momentul spune ca s-a intimplat ieri dimineața. Specialiștii ne atenționeaza insa nici sa nu indraznim sa pașim pe gheața pentru ca in unele…

- Saptamana aceasta s-au facut șapte ani de cand egiptenii au iesit in Piata Tahrir din Cairo sa demonstreze impotriva regimului dictatorial al lui Hosni Mubarak. In vremea fostului presedinte, Romania avea relatii de afaceri foarte dezvoltate cu Egipt. Și acum sunt multe posibilitați de investiții, spune…

- Un seism cu magnitudinea de 2 pe scara Richter a avut loc joi (25 ianuarie) seara in Maramureș, in apropiere de granița cu Ucraina. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la o adancime de 12,4 kilometri. Cutremurul…

- Specialistii IGSU au inscenat un cutremur, care este parte a unui exercițiu major de stat si care are drept scop testarea capacitaților de comunicare, schimb de informații și aranjamente privind suportul țarii gazda, dar și perfecționarea managementului și a comunicarii in

- Reduceri, oferte, stres, aceștia sunt factori care ne influențeaza sa cumparam mai mult decat avem nevoie. Specialiștii numesc acest lucru sindromul shopping-ului compulsiv. Oamenii care sufera de acest sindrom, fac intotdeauna cumparaturi pe fond emoțional, conform Digi24.

- In ultima perioada, Ministerul Educatiei a adoptat mai multe acte normative cu referire la invatamantul preuniversitar. Cum si in ce masura ii vor afecta acestea pe elevi ne explica specialistul in Educatie Marian Stas si fostul presedinte al Consiliului National al Elevilor Vlad Stefan, la Adevarul…

- In urma cu an de zile, Australian Open pleca la drum cu Kerber, Serena si Radwanska drept primele trei favorite. De atunci, multe s-au schimbat: americanca a devenit mama si a declarat forfait la editia din 2018, in timp ce nemtoaica si poloneza inca isi cauta gloria de altadata. Eliberata de presiunea…

- Mai multe tari din Caraibe au scazut preturile pentru cetatenie, intr-un efort de a strange cat mai multe fonduri de urgenta. Reducerea drastica de pret vine in contextul in care uraganele Irma si Maria, care au lovit regiunea Caraibe anul trecut, au lasat in urma pagube fara precedent.…

- Fostul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu este un om de afaceri care scoate bani frumoși din firma sa. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a șocat pe toata lumea cand s-a aflat ca a divorțat de Bogdan Grecu, cu care are doi copii. Bogdan Grecu formeaza acum un cuplu cu Ioana , in timp…

- Acesta este anuntul pe care-l asteptau milioane de oameni. Specialistii s-au decis sa spuna totul. Aceasta este varsta ideala la care trebuie sa te casatoresti, sansele de a divorta devenind apoi nule.In caz ca te intrebai care este varsta perfecta pentru a te casatori ca sa eviti divortul,…

- Specialistii lanseaza un avertisment dur, la inceput de an. Doi cercetatori americani au studiat cutremurele de peste 7 pe Richter care s-au produc incepand cu anul 1900. Cei doi sustin ca anul acesta, peste tot in lume, inclusiv in Romania, se pot produce zeci de seisme puternice. Citeste…

- Tudose: „Descoperirile sunt inimaginabile! Intr-un interviu pentru Antena 3 premierul Tudose a spus ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”.Dosarul a fost trimis deja la DNA, fiind…

- Un tribunal din Cairo l-a condamnat sambata pe fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi si alte 19 persoane la cate trei ani de inchisoare, pentru insultarea structurilor judiciare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cercetatorii au calculat in cadrul unui nou studiu zona locuibila din jurul unei stele neutronice. Acestea sugereaza ca in jurul unui pulsar ar putea exista planete cu apa lichida, la aceeasi distanta precum cea dintre Pamant si Soare.

- Coronitele ornamentate cu pene, globurile aurii si argintii sint doar citeva dintre decoratiunile in voga pentru sarbatorile de iarna din acest an. Specialistii americani sustin ca pomul de Craciun trebuie sa respecte culorile care predomina in locuinta. Printre nuantele acestui an in materie de decoratiuni…

- O biserica ortodoxa copta de la sud de Cairo, Egipt, a fost atacata vineri de sute de persoane furioase care au scandat „sloganuri ostile“ si au cerut „demolarea“ lacasului de cult, a anuntat sambata Arhiepiscopia Atfih, citata de Le Parisien.

- Pretul kilogramului de porc viu s-a dublat luna aceasta, fata de nivelul avut la inceputul acestui an.Specialistii din asociatiile nationale spun ca exista mari presiuni din partea retailerilor la nivelul consumatorilor si fermierilor

- Arheologii au descoperit patru morminte intacte de copii datand din timpul celei de-a XVIII-a Dinastii Egiptene - in urma cu 3.500 de ani - in provincia Aswan situata in Egiptul de Sus, conform unui anunt facut joi de Ministerul Egiptean pentru Antichitati, citat de Xinhua. Realizarea arheologica se…

- O delegatie a Serviciului Federal pentru Supraveghere Veterinara si Fitosanitara a Federației Ruse, Rosselhoznadzor, se va afla în perioada 18 – 21 decembrie în Republica Moldova, la invitația Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor (ANSA), transmite IPN. Potrivit…

- Pompierii militari s-au deplasat la locul incendiului, luni, insoțiți de polițiști. Specialiștii au facut o analiza la fața locului și au stabilit in prima faza o cauza probabila a incendiului. Acesta ar fi fost provocat de efectul termic al curentului electric. Va reamintim ca duminica…

- Egiptul si Rusia au semnat luni, la Cairo, contractul final in vederea construirii primei centrale nucleare egiptene, in nordul tarii, relateaza AFP. Contractul, semnat in prezenta presedintilor Vladimir Putin si Abdel Fattah el-Sisi, aproba un acord pe care cele doua tari l-au incheiat in noiembrie…

- Folosind instrumentele seismice plasate pe fundul oceanului, oamenii de știința au reușit sa capteze și sa inregistreze un sunet misterios, scrie efemeride.ro. Acesta provine de undeva din centrul planetei și ridica numeroase semne de intrebare cu privire la originea sa. Citeste si Apocalipsa…

- Arheologii din Luxor au scos la iveala mormintele a doua figuri importante din cea de-a 18-a dinastie din Egiptul Antic, reușita alaturandu-se unei serii de descoperiri notabile din ultima perioada, au anunțat sambata autoritațile, citate de DPA. Sursa foto: Ministry of Antiquities / Facebook…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru noi toti. Cand este interzis sa bem apa? Specialistii ne spun de ce este bine sa bem apa pe stomacul gol si cand nu este indicat sa o consumam.Vezi AICI sfaturile complete ale specialistilor si cand nu avem voie sa bem apa...

- Contrar opiniei majoritatii si studiilor anterioare, vârsta optima pentru conceperea unui copil nu este dupa împlinirea a 20 de ani. Specialistii atrag atentia ca atât corpul cât si psihicul femeii nu sunt pregatite pentru aceasta schimbare, scrie adevarul.ro …

- Guvernul de la Moscova a publicat joi un proiect de acord intre Rusia si Egipt care sa le permita celor doua tari sa-si foloseasca spatiul aerian si bazele aeriene pentru avioanele lor militare,...

- Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA și deja au inceput predicțiile pentru 2018. Specialiștii nu o vad pe sportiva din Romania sa iși pastreze fotoliul de lider pana la finalul anului urmator, dar nici nu anticipeaza o cadere libera din partea ei.Citeste si: Imagini…

- Geotermia pare a fi o solutie regenerabila cu emisii reduse de carbon pentru Etiopia, dar si pentru tarile pe teritoriul carora se afla vulcani Vulcanii ar putea alimenta lumea. Specialistii din Etiopia, una dintre cele mai vulcanice tari de pe Pamânt, pe teritoriul careia se afla…

- Directia Silvica Arad face cercetari dupa ce la o partida de vanatoare organizata intr-o padure de pe fondul Ocolului Silvic Gurahont a fost impuscat un urs. Purtatorul de cuvant al institutiei, Gelu Zdrenghea, ne-a declarat ca partida de vanatoare fusese autorizata pentru mistreti si au participat…

- Fumatul este un obicei social, cateodata un proces de imitatie precedat sau nu de o initiere din partea unui ‘‘fumator experimentat‘‘ si se asociaza in general profesiilor stresante. Continuarea fumatului ca obicei, apartine insa deciziei individuale si porneste de la o anumita structura personala,…

- Specialiștii în astrologie au realizat horoscopul banilor, prezentând caracteristicile esențiale pentru fiecare nativ al zodiacului. Vezi, mai jos, cât de norocos ești atunci când vine vorba de planul financiar! Berbecii și leii sunt printre nativii care se bucura…

- Intr-un studiu recent, o echipa de psihologi americani a elaborat mai multe scenarii ipotetice pentru participanti. Specialistii au observat ca cei care au dat raspunsuri utilitare au avut un scor mai ridicat la riscul de psihopatie. Un scenariu in special, creat de filozoful Philippa Foot, este folosit…

- Marea Britanie a refuzat sa participe la proiectul de cooperare militara a țarilor din UE. Mai sunt și alte patru state care au ramas deoparte: Irlanda, Danemarca, Portugalia și Malta. Toate aceste state țin de spațiul maritim și aproximeaza contururile vechiului areal de dominație britanica. …

- Unul dintre cele mai bune uleiuri pentru gatit este uleiul de cocos. Compozitia acestuia ramâne neschimbata chiar si la temperaturi ridicate. Datorita programului destul de încarcat de care avem cu totii parte, produsele de tipul 2 în 1 sunt la mare cautare si nu…

- „Carpatii romanesti sunt acoperiti de cele mai vaste paduri virgine din zona temperata a Uniunii Europene. Aceste paduri sunt parte din istoria si identitatea noastra culturala. Ele sunt ramasite ale codrilor nesfarsiti care acopereau candva peste 80% din teritoriul actualei Romanii. In aceste paduri,…

- O pisica a devenit celebra pe rețelele de socializare datorita infațișarii sale unice și nu e greu de ce inteles de ce: felina are jumatate de chip negru cu un ochi albastru și alta jumatate portocalie cu ochiul verde.

- Traim intr-o lume tot mai mult guvernata de teama, spun specialiștii: teama de parinți sau de profesori in cazul copiilor, teama de șefi la serviciu , teama de a ne exprima sentimentele ca sa nu fim ințeleși greșit, teama de a spune ceea ce gandim ca sa nu fim “etichetați” intr-un fel sau altul, teama…

- Prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar ar putea sa aiba inclusa in programa scolara, ca disciplina optionala, „Nutritie si educatie nutritionala", potrivit unui proiect de lege sustinut ade Ministerul Educatiei si de Ministerul Sanatatii. Specialistii spun ca aceasta masura este mai…

- ”Se implinesc 77 de ani de la marele cutremur de 7,4 pe Richter din 10 noiembrie 1940. In urma Cataclismului au murit in jur de o mie de persoane, iar patru mii au fost ranite. S-a estimat distrugerea a 50% din casele bucureștene, respectiv 65.000. S-a prabușit și un simbol al arhitecturii Capitalei,…

- Doua teste diferite, realizate in conditii cat mai apropiate de modul in care oamenii pot scapa un telefon din mana, arata fragilitatea celui mai nou smartphone Apple.SquareTrade, o companie care realizeaza in mod constant teste de rezistenta a smartphone-urilor, a supus iPhone X mai multor…

- Cartofii contin doua substante numite solanin si chaconin, considerate a fi toxice pentru organism daca sunt ingerate in cantitati mari. Cand cartoful este preparat, aceste doua minerale scad cantitativ. In plus, cartofii contin si amidon, facandu-i destul de greu de digerat in stare cruda.Vinetele ca…