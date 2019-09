Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate rapid de politie. In inregistrarile video aparute pe retelele de socializare pot fi vazute cateva zeci de persoane stranse in orasele Alexandria, Al-Mahalla si Damiette din delta Nilului, precum si la Suez. Reuters noteaza ca protestele au devenit foarte rare in Egipt dupa ce presedintele el-Sisi a preluat puterea…