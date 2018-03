Stiri pe aceeasi tema

- Egiptenii merg la urne, miercuri, pentru a treia si ultima zi a alegerilor prezidentiale la care rata de participare la vot este singura miza, in lipsa unei concurente serioase impotriva lui Abdel Fattah al-Sissi, relateaza AFP. La fel ca in cele doua zile precedente, sectiile de votare au fost deschise…

- Timp de trei zile, egiptenii sunt așteptați la urne pentru a-și alege noul președinte. Doar doi candidați care au ramas in cursa sunt actualul președinte, Abdul Fattah al-Sisi (foto stanga), și un politician mai puțin cunoscut, Mousa Mostafa Mousa (foto dreapta), scrie BBC News. Sunt mici șanse Sisi…

- Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful securitatii orasului, a anuntat Ministerul de Interne.Martori oculari, politia si armata au format un perimetru de securitate in jurul locului exploziei.Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar se…

- Traian Basescu a ramas un personaj important din politica romaneasca, in prezent fiind senator din partea PMP, partid pe care il si conduce. Fostul presedinte nu bate in retragere din functia de presedinte a formatiunii pe care o conduce si, mai mult, se pare ca nici nu vrea sa faca un pas in spate.…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, se confrunta miercuri cu cea de-a doua zi de audieri, intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, de catre regimul libian condus de Muammar Ghaddafi, au anuntat…

- Andreea Berecelanu a luat o decizie categorica in ceea ce privește felul in care va aparea din ce in ce mai des la TV. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu trecea printr-o mare durere. Atunci, Andreea berecleanu și-a pierdut tatal , la care ținea enorm…

- In ianuarie a.c., Moussa Mostafa, un politician obscur din Egipt, si-a anuntat in ultimul moment candidatura la presedintie, devenind singurul contracandidat al presedintelui in exercitiu Abdel Fattah al-Sissi la scrutinul care are loc saptamana viitoare, relateaza dpa. Mostafa, liderul micului partid…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, care se pregateste sa obtina al doilea mandat al sau in fruntea statului la alegerile care au loc saptamana viitoare, a fost descris atat ca un salvator al natiunii, cat si ca un lider autoritar, consemneaza dpa. Sustinatorii fostului general…

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Potrivit politiei, Gluskov, a carui familie a fost informata in acest sens, a murit in urma unei "comprimari la gat". Politia afirma ca, in acest stadiu, nu exista vreo proba care sa lege aceasta moarte de incidentul de la Salisbury. Detectivii fac apel la orice informatie care sa-i ajute in ancheta.…

- Politia britanica a lansat o ancheta cu privire la o crima, dupa moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov in sud-vestul Londrei, relateaza BBC News.Potrivit politiei, Gluskov, a carui familie a fost informata in acest sens, a murit in urma unei ”comprimari la gat”, scrie news.ro.…

- Moartea legendei steliste Ion Voinescu nu i-a sensibilizat prea mult pe fanii lui U Craiova, care nu au respectat cum se cuvine momentul de reculegere ținut la startul partidei din play-off cu Astra Giurgiu. Suporterii alb-albaștrilor au creat foarte multa galagie in timpul momentului de reculegere,…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul FCSB - FC Viitorul, din prima etapa a play-off-ului Ligii I, informeaza CCA.El va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, iar Iulian Dima va fi rezerva. Observatori de arbitri a fost desemnat Cornel Sorescu, anunța…

- Echipa Sky a depasit o "linie etica" atunci cand a facut uz de medicamente pentru a creste performantele castigatorului Turului ciclist al Frantei editia 2012, Bradley Wiggins, acuza o comisie de ancheta a Parlamentului britanic, informeaza agentia EFE. Intr-un raport de 52 de pagini, dat publicitatii…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a sosit duminica in Egipt, pentru o vizita de doua zile, in cadrul primului sau turneu in strainatate dupa numirea sa in iunie, informeaza AFP. El a fost intampinat de presedintele Abdel Fattah al-Sissi pe aeroportul international…

- Sorin Raducanu va candida la alegerile FRF din 18 aprilie și spune ca saptamana viitoare va contesta decizia Curții de Apel de ieri, care a admis solicitarea Federației de a obliga Ministerului Tineretului și Sportului sa valideze acele modificari, care intr-un final ar putea anula candidatura lui Lupescu…

- Pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, are loc Gala “Din apreciere pentru tine”, evenimentul de lansare al Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor. Acțiunea de…

- Un barbat de 51 de ani dintr-o comuna din Iasi traieste in conditii greu de descris, intr-un cotet, in curtea fratelui sau. Omul este bolnav, are ambele picioare amputate si este tratat precum un animal.

- ste punctata astfel, in anul aniversarii Centenarului, continuarea crezului feminismului romanesc prin inființarea Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor, o mișcare ce susține și dezvolta implicarea curajoasa și inițiativa vizionara, ca trasaturi esențiale ale unei femei. Federația Patronatelor…

- In Penitenciarul Bacau, nu s-a rezolvat inca problema supraaglomerarii din camerele de detentie. Si igiena lasa de dorit, se arata in raportul Avocatului Poporului: peretii sunt murdari si nezugraviti, prezinta condens, mucegai si igrasie. Institutia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea…

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Echipa Cehiei o conduce pe cea Elvetiei cu 3-0, duminica, la Praga, si s-a calificat in semifinalele competitiei de tenis Fed Cup. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4 La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului cauza Nitu vs Republica Moldova. Reclamantul s-a plans pe aplicarea excesiva a fortei fizice si a mijloacelor speciale; pe absenta unui tratament specializat (psihiatric) si pe detentie in conditii proaste, transmite IPN.

- Conducerile EMC-urilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor semna protocoale in baza carora vor fi majorate salariile angajatilor din zona miniera. Astfel, la EMC Jilt, protocolul a fost semnat de patru organizatii sindicale si conducerea exploatarii miniere. Este vorba despre…

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, va conduce o comisie constitutionala ce va fi infiintata la conferinta de pace ce va avea loc la inceputul acestei saptamani la Soci, in Rusia, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei ruse Interfax, care citeaza documente…

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- ''Anuntam astazi decizia noastra de a nu intra in aceasta cursa si de a nu prezenta documentele candidaturii noastre'', a declarat Khaled Ali intr-o conferinta de presa la Cairo.Anuntul survine la o zi dupa ce autoritatile egiptene l-au retinut pe fostul sef al statului major al armatei,…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat în fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil îl va câstiga, informeaza agentia de stiri Reuters. „Astazi ... va spun sincer si…

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook. ”Dragi romani, tin sa va anunt cu parere…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean a promulgat…

- Politia britanica a anuntat ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Fostul presedinte egiptean islamist Mohammed Morsi a fost condamnat sambata de un tribunal din Cairo, alaturi de alte 19 persoane, printre care fosti parlamentari si jurnalisti, la trei ani de inchisoare pentru insultarea sistemului judiciar, anunta AFP.

- Deși suntem în plina iarna și peste doar câteva zile așteptam noul an, vremea este extrem de calda pentru aceasta perioada. ASTAZI Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 14 grade, iar cele minime, între 0 și 10 grade. Cerul va fi temporar noros…