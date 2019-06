Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi, decedat luni, a fost inmormantat marti la Cairo, in cartierul estic Medinat Nasr, transmit agentiile France Presse si Belga, citandu-l pe unul din avocatii fostului sef de stat, scrie agerpres.ro.

- Fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi - considerat o marioneta in mana Fratilor Musulmani aflati atunci la putere - a murit luni, la varsta de 67 de ani, in urma unei audieri intr-un tribunal la Cairo, la aproape sase ani dupa ce a fost destituit de catre succesorul sau, Abdel Fattah el-Sisi,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat luni ”tiranii” de faptul ca sunt vinovati de moartea fostului presedinte egiptean Mohammed Morsi, decedat la spital, dupa ce si-a pierdut cunostinta intr-o audiere, in cadrul unui proces la Cairo, relateaza AFP.

- Fostul presedinte egiptean Mohammed Morsi a decedat luni, dupa o audiere in fata tribunalului din Cairo, au indicat surse judiciare si de securitate, potrivit AFP si dpa.Morsi, provenit din randurile Fratilor Musulmani, era in detentie din 2013. Potrivit surselor, Morsi se adresa instantei…

- Fostul președinte al Egiptului, Mohamed Morsi, a murit in sala unui tribunal, transmite BBC. Anunțul oficial al decesului lui Morsi a fost facut de catre televiziunea egipteana de stat. Mohamed Morsi a fost președinte al Egiptului in 2012-2013, dar a fost inlaturat de la putere printr-o lovitura de…

- Fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la varsta de 67 de ani, intr-o instanta judiciara, afirma surse citate de presa egipteana si internationala.știre in curs de actualizare

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a pus in garda marti la Cairo impotriva "urii fata de musulmani", dupa un atac ce a facut 50 de morti luna trecuta in doua moschei din Noua Zeelanda, informeaza France Presse din capitala egipteana. Guterres s-a exprimat in fata responsabililor Al-Azhar, celebra…

