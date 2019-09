Abdullah Morsi, mezinul presedintelui islamist defunct, se afla la volanul masinii sale cand a suferit un atac de cord ce a dus la moartea lui imediata, a precizat avocatul Abdel Moniem Abdel Maksoud.



Avocatul a adaugat ca un prieten care se afla cu Abdullah a reusit sa opreasca masina si l-a dus la un spital in districtul Hadayek al-Ahram, langa Cairo.



Abdullah a fost arestat in octombrie 2018 sub acuzatia de propagare de informatii false, dar a fost eliberat pe cautiune.



Morsi, care a fost primul presedinte egiptean ales in mod democratic in 2012 inainte de a fi…