- Craciunul (25 decembrie – stil nou, 7 ianuarie– stil vechi) – este una din principalele sarbatori domnești, care are și un important strat precreștin. Deoarece Evanghelia nu da nici un detaliu despre data nașterii lui Iisus primii creștini au ales datele de 25 decembrie sau 7 ianuarie ca moment al nașterii…

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc pe 7 ianuarie Nasterea Mantuitorului. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de cel oficial, la care Biserica Ortodoxa Romana a trecut pe 1 octombrie 1924. In Romania traiesc peste un milion de adepti ai Bisericii Crestin-Ortodoxe…

- Ucrainenii din Caras-Severin pregatesc de Craciun nu mai putin de 12 feluri de preparate culinare, ce reprezinta numarul apostolilor lui Iisus Hristos, a declarat sambata, pentru Agerpres, presedintele filialei Resita a Uniunii Ucrainenilor din Romania, Daniel Basaraba. 'Obiceiul are o insemnatate…

- Cum sarbatoresc ortodocsii de rit vechi Nasterea Domnului. Traditii de Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial. Biserica Ortodoxa Romana a trecut la noul…

- Credinciosii de stil vechi, care pastreaza calendarul iulian, sarbatoresc duminica, 7 ianuarie, marele praznic al Nasterii Domnului. Revelionul pe stil vechi este sarbatorit in noaptea de 13 spre 14 ianuarie, iar Boboteaza pe 19 ianuarie. Craciunul este cinstit de credinciosii suceveni de stil ...

- Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial. Biserica Ortodoxa Româna a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924.

- ruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei egiptene, Cairo, soldat cu noua morti, potrivit unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP."Un grup de luptatori ai Stat Islamic…

- Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, vineri, intr-un atac terorist asupra unei biserici creștine din Cairo. Și unul dintre atacatorii care au deschis focul a fost ucis de forțele de ordine. Atacatorii au deschis focul asupra persoanelor aflate in fața bisericii Mar Mina, omorand trei politisti…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca explozia in care au fost raniți cel puțin 10 oameni intr-un supermarket din St. Petersburg a fost un act terorist, și a cerut forțelor de securitate sa nu ia prizonieri cand au de-a face cu amenințari din partea unor suspecți de terorism.

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial.

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. Peste 450 de mii de romani poarta numele Sfantului.

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Astfel, Arsenie Boca ar fi prezis moartea Ceausestilor, scrie libertatea.ro. Unul dintre miturile despre parintele legendar se refera la faptul ca ar fi prezis moartea cuplului Nicolae si Elena Ceausescu, intr-o zi de sarbatoare. „Multi din cei cu care am vorbit sunt convinsi ca parintele a fost…

- Mii de credinciosi s-au adunat, noaptea trecuta, la Vatican. Papa Francisc a oficiat liturghia nasterii Domnului la Bazilica Sfantul Petru. Astazi, capul Bisericii Catolice va rosti traditionala urare ”Urbi et Orbi”.

- Crestini di toata lumea sarbatoresc astazi Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. Craciunul este un cuvant de origine latina care ar insemna, dupa unii filologi, "creation", adica nascut la inceputul erei crestine.

- Crestinii praznuiesc luni Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, o sarbatoare care imbina traditiile religioase cu obiceiurile populare si cu superstitiile. Colindele, bradul si Mos Craciun dau un farmec aparte celebrarii.Dumnezeu l-a trimis pe fiul sau ca sa mantuiasca lumea. „Iisus Hristos…

- Președintele ALDE Dej, Vicențiu Știr transmite prin intermediul publicației noastre un mesaj cu ocazia Sarbatorii Nașterii Domnului. ”Nașterea lui Hristos este un prilej deosebit pentru a transmite tuturor dejenilor ganduri bune, sanatate și armonie alaturi de cei dragi. Craciunul este sarbatoarea care…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele uzbec Savkat Mirzioiev a cerut vineri reformarea puternicelor servicii de securitate ale Uzbekistanului, un nou semn de destindere in aceasta tara din Asia Mijlocie, informeaza AFP. "Trebuie sa reformam aceasta structura", a declarat el in fata unei audiente formate din deputati,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna la sustinerea unei rezolutii cu caracter neconstrangator la Adunarea Generala a ONU privind anularea recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza The Associated Press. Erdogan a lansat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din țara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anunțat miercuri agenția de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fața angajaților programului balistic…

- Esecul cu BC Timisoara pare ca a pus capac unor probleme mai vechi, iar antrenorul Cristian Achim a rabufnit dupa aceasta partida. Tehnicianul oradean a afirmat ca meciul nu a fost pierdut „neaparat din punct de vedere baschetbalistic”. „Exista niste lucruri care nu functioneaza corect in…

- Soborul Bisericii Ortodoxe Ruse din 1954, la care a fost ales noul Patriarh al Moscovei, s-a defașurat sub controlul strict al Comisariatului Popular al Securitatii Statului (NKGB), predecesorul KGB din URSS, reiese din documentele de arhiva ale fostei Directii KGB Ucraina, desecretizate de catre Serviciul…

- In fiecare an, pe 9 decembrie, Biserica praznuiește ziua Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria și bunica Domnului Iisus Hristos. In aceasta zi se face face pomenirea vestii date de Arhanghelul Gavriil Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Acesta a instiintat-o despre sfanta zamislire a Preacuratei Maicii lui…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita oficiala in Qatar, a declarat joi ca 'dezaproba' anuntul presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care 'contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate' al ONU, potrivit Agerpres.

- La resedinta Regelui Mihai din Elvetia e forfota. Se iau masuri de securitate speciale de catre politisti. Strada pe care se afla casa în care Regele a murit a fost închisa circulatiei.

- SUA vor sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala Israelului, Trump avand deja discutii telefonice cu presedintele Egiptului privind decizia de a muta ambasada SUA in Israel la Ierusalim. Insa, presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi i-a transmis sa nu complice situatia din Orientul…

- Unsprezece teroristi au fost ucisi intr-un raid al fortelor de securitate in regiunea Ismailia, in nord-estul Egiptului, a anuntat marti Ministerul de Interne egiptean, relateaza AFP si Reuters. Aceste confruntari au izbucnit dupa ce fortele de securitate au lansat acest raid impotriva unui loc suspectat…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a promis ca va raspunde cu 'o forța ferma' dupa atacul comis vineri impotriva unei moschei in nordul peninsulei Sinai și care a curmat viața a cel puțin 235 de oameni, informeaza AFP. 'Forțele armate și poliția îi vor razbuna…

- Credinciosii crestini s-au repezit sa inlocuiasca icoanele religioase din locuinte cu postere care proslavesc Partidul Comunist si conducatorul acestuia; celor care au facut acest lucru li s-a promis ca vor scapa de saracie. Mii de crestini dintr-un sat extrem de sarac din Sud-Estul Chinei au inlocuit…

- L. Dragnea, sechestru de 127,5 de milioane de lei in dosarul Tel Drum Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Procurorii DNA au pus sechestru pâna la 127,5 de milioane de lei asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale lui Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum. Procurorii…

- Credinciosii crestini s-au repezit sa înlocuiasca tablourile religioase din locuinte cu postere care proslavesc partidul comunist si conducatorul acestuia; celor care au facut acest lucru li s-a promis ca vor scapa de saracie, relateaza SCMP.

- In aceasta luna, in ziua a doisprezecea, are loc pomenirea Cuviosului Nil izvoratorul de mir, care s-a nevoit in muntii de pe langa Marea Lavra din Muntele Athos, si s-a savarsit in pace.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa tara in seama "hazardului"."Intr-adevar este o revolutie, indiscutabil, insa o revolutie…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiești, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa țara in seama "hazardului". "Într-adevar…

- In aceasta dimineața, la ora 10:00, la Sala Polivalenta din Bistrița incepe Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, iar bistrițenii care vor sa asiste la acest eveniment sportiv trebuie sa știe ca au fost impuse masuri de securitate fara precedent in Bistrița. Spectatorii vor fi perchezitionați…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea are loc pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Mina cel din Cotiani. Este sfantul care ii ocroteste pe pagubiti, se arata grabnic ajutator celor nedreptatiti in procese si celor ce au pierdut ceva sau au fost inselati.

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- In ultimii ani ai vieții sale, Arhimandritul Gavriil a devenit o persoana foarte respectata și iubita in Georgia, fiind vizitat zilnic de credincioși din toata țara. Foarte multi dintre ei s-au vindecat ca urmare a rugaciunilor lui.

- Deputatul de Cluj Adrian Dohotaru si-a anuntat, marti, demisia din USR, mentionand ca doreste sa construiasca o miscare coerenta de stanga si ca va colabora punctual cu aceasta formatiune si cu celelalate partide. Confruntat cu o noua demisie din partid, presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti,…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi o sarbatoresc astazi pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, considerata ocrotitoarea Moldovei.In biserici sunt oficiate slujbe, iar in multe localitati este marcat hramul.

- Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbata, ca intenționeaza sa aprobe declasificarea dosarului privind moartea lui John F. Kennedy, al 35-lea președinte al Statelor Unite. Decizia liderului de la Casa Alba, care vine împotriva recomandarii Consiliul Național…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, la Parlament, ca ministrul Mediului, Gartiela Gavrilescu, are ca tema elaborarea unui pachet de masuri pentru limitarea importurilor de masini second-hand in Romania, el precizand ca nu e vorba de reintroducerea unei taxe de poluare, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdictii Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti, dupa sedinta din partid, ca premierul Mihai Tudose a prezentat cateva masuri care trebuie luate pentru a nu fi probleme, iar argumentele trebuie prezentate si in sedinta Comitetului Executiv de joi.

- Liderul catalan Carles Puigdemont se confrunta cu presiuni puternice inaintea discursului pe care urmeaza sa-l sustina marti seara in Parlamentul regional si in care este asteptat sa anunte in mod unilateral independenta Cataloniei.