Egipt. Circa 130 de deţinuţi, în greva foamei într-o închisoare de maximă securitate din Cairo (Amnesty International) 'Autoritatile egiptene trebuie sa puna capat imediat conditiilor de detentie inumane si nemiloase si sa autorizeze vizitele familiale regulate in inchisoarea de securitate maxima Al-Aqrab din Tora, unde circa 130 de detinuti sunt in greva foamei de peste sase saptamani', declara organizatia intr-un comunicat. Ca raspuns la aceasta greva a foamei inceputa la 17 iunie, autoritatile au ripostat impotriva detinutilor prin 'lovituri, aplicarea de socuri electrice si impunand masuri disciplinare altora pentru a-i constrange sa puna capat grevei', adauga Amnesty. 'Cel putin 10 detinuti aflati… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 130 de detinuti fac greva foamei de peste sase saptamani intr-o inchisoare de securitate maxima in sudul capitalei egiptene Cairo din cauza 'conditiilor de detentie nemiloase', a anuntat miercuri cunoscuta organizatie neguvernamentala din domeniul drepturilor omului

- Presedintele Platformei unioniste Actiunea 2012, George Simion, in continuare are interdictia de a intra in Republica Moldova. Activistul civic a incercat in dimineata zilei de vineri, 12 iulie, sa treaca frontiera Republicii Moldova prin vama Leuseni, insa autoritatile i-au interzis accesul.

- Presedintele Platformei unioniste Actiunea 2012, George Simion, in continuare are interdictia de a intra in Republica Moldova. Activistul civic a incercat in dimineata zilei de vineri, 12 iulie, sa treaca frontiera Republicii Moldova prin vama Leuseni, insa autoritatile i-au interzis accesul.

- Vehiculul incerca sa scape de un control rutier al jandarmeriei cand a iesit de pe carosabil si a intrat intr-un butic, a precizat intr-un comunicat guvernoratul provinciei Edrine, care se invecineaza cu Grecia si unde a avut loc accidentul."Refuzand sa se supuna (ordinului jandarmilor),…

- Selectionata Egiptului a invins formatia Zimbabwe cu scorul de 1-0, vineri seara, la Cairo, in primul meci al editiei 2019 a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, care are loc in Egipt pana pe 19 iulie. Unicul gol a fost inscris de Mahmoud Trezeguet (41), in fata a 70.000 de spectatori. Starul Mohamed…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca Mohamed Morsi a fost "ucis", iar vina aparține autoritaților egiptene, scrie AFP."În tribunal, s-a zvârcolit pe sol timp de 20 de minute. Autoritațile nu au facut nimic pentru a-l ajuta. A fost ucis și nu…

- Seful statului turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi "a fost ucis", imputand responsabilitatea mortii acestuia autoritatilor egiptene, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "La tribunal, el a stat chircit pe jos timp ce 20 de minute. Autoritatile nu…

- Incalzirea globala este un fenomen care ne afecteaza deja și care in urmatorii ani va avea consecințe dezastruoase asupra intregii planete daca nu se vor lua masuri, avertizeaza cercetatorii. Scenariile specialiștilor cu privire la urmarile incalzirii globale sunt cat se poate de sumbre. Aceștia avertizeaza…