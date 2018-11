Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis vineri asupra unui autobuz in care calatoreau pelerini creștini, aflat in apropierea unei manastiri din Egipt. In urma atentatului, cel puțin șapte persoane de religie creștina și-au pierdut viața, relateaza site-ul agenției Reuters.Anunțul…

- Armata turca a anuntat ca a desfasurat miercuri lovituri aeriene in nordul Irakului, omorand 23 de militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK, interzis), relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Loviturile aeriene au vizat mai multe zone din regiunea din nordul Irakului,…

- Gruparea ISIS a revendicat luni atentatul cu bomba din apropierea cladirii Comisiei electorale din capitala afgana, soldat cu cel putin sase raniti, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Atacul a fost revendicat intr-o declaratie publicata de Amaq, agentia de presa a gruparii jihadiste.…

- Seful gruparii Statul Islamic (SI) din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis sambata noaptea in cursul unei operatiuni in provincia estica Nangarhar, au comunicat duminica autoritatile, transmite Reuters. Altii zece membri ai SI au fost ucisi in aceasta operatiune aeriana si terestra purtata de forte…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…