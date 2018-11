Cel putin 19 activisti pentru drepturile omului - opt femei si 11 barbati - au fost arestati in Egipt, a anuntat joi organizatia Amnesty International, citata de AFP.



Avocatul Abdel Moneim Abdel Maqsoud, care a relatat despre mai multe arestari efectuate in zorii zilei, a declarat agentiei France Presse ca persoanele retinute urmeaza sa fie prezentate procurorilor in urmatoarele ore.



Valul de arestari a determinat suspendarea activitatii unei organizatii neguvernamentale locale, Comisia Egipteana pentru Drepturi si Libertati (ECRF), care a mentionat "climatul ostil" fata…