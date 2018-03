Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu, despre o eventuala candidatura la prezidentiale. Presedintele ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi, 22 martie, ca nu s-a decis daca va candida la alegerile prezidentiale, iar, daca va candida, nu va face anuntul de pe acum. “Eu nu m-am hotarat…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, confirma informațiile STIRIPESURSE.RO, conform carora in teritoriu s-au demarat sondaje prin care se masoara atat candidații pentru alegerile europarlamentare cat și o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidențiale. Citește și: Stare incordata…

- Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca alianta sa de centru-dreapta ar trebui sa formeze o coalitie cu Miscarea 5 Stele (M5S) pentru a conduce noul guvern, conform La Repubblica, citata de Politico. Liderul Forza Italia i-a spus, conform rapoartelor, lui Matteo Salvini, conducatorul Ligii Nordului…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a anuntat miercuri ca partidul sau a depus in Parlament un proiect de lege privind votul prin corespondenta la alegerile prezidentiale, similar cu cel al alegerilor parlamentare. Acesta a motivat decizia spunand ca votul prin corespondenta este o optiune „sigura”…

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. ''Alegerile…

- Donald Trump a atacat duminica - in mod virulent - integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza News.ro, citand AFP.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Romania TV, ca PSD are o strategie pentru Cotroceni, dar inca nu a desemnat candidatul pentru alegerile prezidentiale, sustinand ca este mult prea...

- SUSTINERE…Cei 17 reprezentanti ai organizatiei judetene PNL Vaslui, care au participat la Consiliul National al PNL, duminica, au votat in favoarea sustinerii candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi,…

- Presedintele in exercitiu Vladimir Putin este creditat cu 69% din intentiile de vot la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, potrivit ultimului sondaj oficial autorizat inainte de scrutin, a anuntat luni institutul rus VTsIOM, relateaza AFP. 'Candidatul Vladimir Putin se situeaza cu mult…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a oferit detalii cu privire la o posibila candidatura la alegerile prezidențiale. Fostul premier suține ca, pentru moment, este prea devreme sa ia in calcul aceasta ipoteza și ca, pe viitor, va purta cateva discuții cu colegii de partid cu privire la acest…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca va avea o discuție cu colegii de partid despre candidatul la prezidențiale, dar a ținut sa precizeze ca in acest moment este prea devreme pentru a lua o decizie.”Cred ca este, in momentul de fața, mult prea devreme pentru a se lua o astfel…

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat: "Sa pastram America mareata" (Keep America Great!), scrie digi24.ro.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca se va consulta cu colegii sai de partid si impreuna vor lua "o decizie buna", care sa fie in avantajul miscarii liberale. "Colegii mei…

- Președintele PCRM, Vladimir Voronin a declarat ca in formațiune inca se discuta cine va fi canditatul lor pentru alegerile locale, deoarece inca nu este clar, daca in genere vor avea loc. Insa, candidatura lui Nastase nu o poate comenta, deoarece nu cunoaște aceasta persoana.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.

- Reforma electorala a fost si este una dintre prioritatile majore ale USR, se precizeaza in. Dupa reducerea numarului de semnaturi necesare comunicatcandidaturilor si a pragurilor electorale, USR propune acum imbunatatirea votului prin corespondenta. "Ideea pe care am mers este extinderea…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern."Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a inregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia Independent.md.…

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades a ajuns duminica in fruntea primului tur al alegerilor prezidentiale, marcat de un puternic absenteism, si se va confrunta cu candidatul de stanga Stavros Malas in turul al doilea, peste o saptamana, potrivit Rador care citeaaza Le Vif. Liderul in varsta de 71…

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP. "Sunt surprins si miscat de aceasta…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale. Aceasta a punctat ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata la Cluj ca este foarte posibil ca formatiunea sa sa aiba un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019, argumentand ca USR "isi propune sa conteze in politica romaneasca".

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, dupa sedinta CExN, ca Liviu Dragnea ar porni cu prima sansa in a fi nominalizat drept candidatul PSD pentru prezidentiale, iar faptul ca are deja o condamnare definitiva nu e o problema din moment ce legea nu interzice acest lucru.

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara