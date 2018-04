Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a fost reales pentru un al doilea mandat de patru ani, cu 97,08% din voturile valabil exprimate in scrutinul desfasurat la inceputul saptamanii trecute, a comunicat luni Autoritatea Electorala Nationala, transmit AFP si dpa. In cifre absolute,…

- Candidatul de centru-stanga Carlos Alvarado a castigat detasat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Costa Rica, intrunind 60,66% din voturi, potrivit rezultatelor anuntate oficial duminica seara dupa numararea a peste 90% din voturi, transmite AFP.

- Fostul presedinte egiptean islamist Mohamed Morsi este tinut in detentie in conditii care nu respecta standardele internationale si care ar putea conduce la moartea sa prematura, se arata intr-un raport publicat miercuri de o comisie britanica independenta, relateaza AFP.Dupa destituirea sa…

- Doina Gradea a fost validata miercuri de comisiile reunite de cultura ale Parlamentului in functia de presedinte-director general al SRTV. Au fost 14 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Anterior, plenul reunit al Parlamentului a validat componenta noului Consiliu de Administratie…

- Noul presedinte din Peru, Martin Vizcarra, le-a cerut vineri oficialilor din justitie sa actioneze rapid si sa desfasoare o lupta impotriva coruptiei "cu orice pret", la doua zile dupa ce Pedro Pablo Kuczynski a demisionat pe fondul unor acuzatii de coruptie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, se confrunta miercuri cu cea de-a doua zi de audieri, intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, de catre regimul libian condus de Muammar Ghaddafi, au anuntat…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, iese la rampa cu noi dezvaluiri din interiorul Serviciului Roman de Informatii (SRI). Actualul senator a devoalat o serie de episoade incredibile de pe vremea cand Florian Coldea era adjunctul lui George Maior in fruntea Serviciului.Citeste si: Noi dezvaluiri…

- Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, se afla in custodia poliției, intr-o investigație care vizeaza finanțarea campaniei electorale, in urma careia a caștigat alegerile in Franța, scrie Reuters.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Asa cum toata lumea se astepta, Vladimir Putin va ramane liderul Rusiei inca sase ani. El a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala.

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters citate de Agerpres.ro. Merkel 63 de ani a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL…

- O instanta egipteana a condamnat la moarte, sâmbata, zece barbati care au fost gasiti vinovati de organizarea unor atacuri teroriste asupra politiei si a fortelor de securitate, relateaza site-ul agentiei Reuters. Totodata, alti cinci barbati au primit pedepse cu închisoarea…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de zece miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai. Deal-ul a fost anuntat duminica, dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele…

- Parlamentul Armeniei, reunit vineri in sesiune plenara, l-a ales - cu o larga majoritate de voturi - pe Armen Sarkissian presedinte al tarii, o functie mai mult protocolara in urma reformei constitutionale, denuntata de opozitie, relateaza AFP si Reuters. Pina acum ambasador in Marea Britanie, Sarkissian…

- Pe site-ul tribuna.md se desfașiara un sondaj, iar utilizatorii sunt îndemnați sa raspunda la întrebarea: „Pe cine ati dori sa-l vedeti primar al capitalei?” Rezultatele se schimba de la o ora la alta, dar acum în fruntea clasamentului este un socialist. …

- 'Exista doi episcopi ai Romei [recenti] care sunt deja sfinti', a spus Francisc intr-o intalnire cu usile inchise cu preotii parohi din Roma, referindu-se la Ioan al XXIII-lea si la Ioan Paul al II-lea. 'Paul al VI-lea va fi sfant in acest an', a adaugat el, citat de dpa. Comentariile lui…

- Alexandru Dedu isi pastreaza postul de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, dupa ce ieri a adunat 100 de voturi in turul al doilea de scrutin al alegerilor. Narcisa Lecusanu a strans 99 de voturi. Cei doi au ajuns in ...

- Alexandru Dedu a fost reales, miercuri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, invingand-o in turul doi al alegerilor desfasurate in Capitala pe Narcisa Lecusanu. Dedu a obtinut 100 de voturi, iar Lecusanu 99.A candidat pentru postul de presedinte al FRH si Robert Licu (48…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamani, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP, relateaza Reuters. Ministerul de Externe olandez nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie.…

- Actualul presedinte al Federatiei Române de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, si Narcisa Lecusanu au intrat în turul doi al alegerilor pentru postul de presedinte al forului national, miercuri, la Adunarea Generala de Alegeri a FRH, care are loc la RIN Grand

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, devenit lider de opozitie in Ucraina, a fost arestat luni la Kiev de forte speciale si dus intr-o directie necunoscuta, a declarat asociatul sau David Sakvarelidze, citat de unian.net, dupa ce purtatorul de cuvant al lui Saakasvili, citat de agentia Reuters,…

- Nicos Anastasiades a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cipru, fiind reales in functia de presedinte al tarii cu aproximativ 55.9% din voturi, potrivit rezultatelor dupa numararea a 95% din voturi.

- Federatia italiana de fotbal (FIGC), a carei adunare generala a avut loc luni, nu a reusit sa aleaga un nou presedinte în locul lui Carlo Tavecchio, care a demisionat în luna noiembrie, dupa ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondiala din acest an, informeaza Reuters. Dupa patru…

- Bruxelles, 29 ian /Agerpres/ - Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a cerut luni presedintelui ceh, Milos Zeman, sa continue sa coopereze cu Uniunea Europeana in urma realegerii sale dupa o campanie electorala marcata de critici la adresa blocului comunitar, transmite Reuters. …

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters preluat de agerpres. Zeman,…

- Principalul candidat al opozitiei in alegerile prezidentiale din Egipt, Khaled Ali, si-a anuntat miercuri retragerea din cursa electorala pentru functia suprema, sustinand ca actualele conditii din tara nu permit desfasurarea unui scrutin corect, transmite Reuters. ''Anuntam astazi…

- Victor Micu a fost reales presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru un mandat de patru ani, in sedinta din 23 ianuarie. Candidatura lui Victor Micu a fost singura inregistrata in concursul pentru aceasta functie si a fost sustinuta de catre 11 membri CSM, transmite IPN.

- (update 9:40) „Este o onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate. Trebuie sa consolidam sistemul judecatoresc, sa intarim independența. Va mulțumesc pentru in crederea acordata", a declarat Victor Micu dupa ce a fost reales cu 11 voturi, adica unanim. (ora 9:30) In aceste clipe se voteaza pentru…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat in fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil il va castiga, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Razvan Burleanu și-a anunțat candidatura la șefia FRF printr-un mesaj postat pe site-ul oficial. Și-a anunțat cele 7 motive pentru care are de gand sa candideze pentru inca un mandat. "Candidez la președinția FRF pentru ca, in urma cu patru ani, membrii FRF m-au ales ca impreuna sa producem o schimbare…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal vor avea loc pe data de 18 aprilie, așa s-a decis in ședința Comitetului Executiv, care a avut loc ieri.Actualul conducator de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, a devenit președinte in martie 2014, dupa ce, cu o zi inainte de votare, Gica…

- Parlamentul egiptean a prelungit marti - cu trei luni - starea de urgenta instaurata in aprilie, in urma unor atentate sangeroase vizand biserici copte, revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), o masura de exceptie propusa de presedintele Abdel Fattah el-Sisi si validata de Legislativ, dupa ce…

- Ieri, in cadrul a doua emisiuni TV, fostul presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, Adrian Duicu si actualul presedinte Aladin Georgescu, au discutat la distanta si si-au exprimat punctele de v

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Realizatorul de televiziune David Letterman va incepe, din 12 ianuarie, o emisiune pentru platforma Netflix, iar primul invitat este fostul presedinte SUA, Barack Obama.„My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman” va avea sase editii si va cuprinde interviuri cu actorul George…