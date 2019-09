Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate au efectuat un raid la o ascunzatoare din cartierul al-Matariya din estul capitalei Cairo, care este folosita de "elemente teroriste" ale miscarii Hasm, legata de Fratia Musulmana, pentru a depozita arme pentru a lansa "atacuri ostile", a precizat ministerul intr-un comunicat.…

- Mai multe persoane au fost arestate vineri, la Cairo, in timpul unui protest care cerea demisia presedintelui Abdel Fattah el-Sisi, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Manifestatiile de mica amploare impotriva presedintelui Sisi, care au avut loc in capitala si in alte orase egiptene, au fost dispersate…

- Fortele aeriene ale Statelor Unite au ordonat revizuirea modului in care se alege cazarea in deplasarile internationale, dupa ce s-a aflat ca membrii unor echipaje au fost cazati in statiunea de golf Trump Turnberry din Scotia, unde a investit presedintele american Donald Trump, scrie publicatia…

- Poliția din Hong Kong a fost nevoita sa foloseasca pentru a doua zi la rând gaze lacrimogene în timpul manifestațiilor de duminica din acest teritoriu, scrie Mediafax, citând Reuters. De asemenea, forțele de ordine au facut uz de tunurile cu apa, care nu au mai fost folosite…

- Confruntari au avut loc sambata intre politie si manifestanti la Hong Kong, unde acest ultim protest antiguvernamental dintr-o serie lunga a vizat comercianti veniti din China continentala, relateaza AFP.