Nouasprezece jihadisti, despre care se presupune ca ar fi avut legatura cu atacul soldat cu sapte morti vineri la Minya, in centrul Egiptului, au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu politia, a anuntat duminica Ministerul de Interne egiptean, citat de AFP. Cei 19 presupusi jihadisti au fost gasiti "in cadrul anchetei privind urmarirea elementelor teroriste implicate in comiterea de operatiuni ostile in tara, intre care ultimul atac armat asupra unor cetateni care se intorceau de la manastirea Sf. Samuel", a precizat ministerul. Cel putin sapte persoane au fost ucise si sapte ranite vineri intr-un…