- Decizia aceasta intervine pe fondul unui climat de securitate incordat, dupa dublul atentat sinucigas comis joi, in Tunis si revendicat de catre gruparea islamista Stat Islamic. Atentatul s-a soldat cu doi morti si sapte raniti, informeaza presa franceza. Aceast atac survine intr-un climat…

- Cel putin 14 politisti egipteni si-au pierdut viata miercuri intr-un atac asupra unui post de control din orasul Al-Arish, in nordul peninsulei Sinai, informeaza EFE citand surse de securitate. In atacul care a fost confirmat de televiziunea egipteana de stat au murit totodata cel putin patru teroristi,…

- Ministerul de Interne al Egiptului a anuntat marti ca 16 presupusi jihadisti au fost ucisi in timpul operatiunilor politiei in Sinai, in estul acestei tari, unde fortele de securitate lupta impotriva unei ramuri a gruparii Stat Islamic (SI), informeaza AFP. Potrivit informatiilor obtinute de fortele…

- Ministerul egiptean de Interne a comunicat ca sapte islamisti au fost ucisi in confruntari produse in zona 6 Octombrie din Cairo. Alti cinci presupusi teroristi au murit in schimburi de focuri produse in cartierul Shorouk.Potrivit autoritatile egiptene, este vorba de membri ai grupului…

- Cel putin 12 membri ai unui grup terorist suspectat de legaturi cu miscarea Fratii Musulmani au fost ucisi in schimburi de focuri cu fortele de ordine in capitala Egiptului, Cairo, relateaza site-ul cotidianului Times of Israel, potrivit mediafax.Citește și: Ce avere avea, de fapt, Florian…

- Ministerul de Interne egiptean a anuntat luni ca 12 presupusi jihadisti au fost ucisi in cadrul unor operatiuni ale politiei langa Cairo, a doua zi dupa un atentat cu bomba contra unui autocar cu turisti, atac soldat cu 17 raniti in apropierea piramidelor din Gizeh, transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Fortele de securitate 'au efectuat un raid la un apartament din suburbia 6 Octombrie folosit pentru fabricarea dispozitivelor explozive (...) Asupra fortelor s-a tras iar acestea au raspuns, fiind ucisi sapte dintre membrii grupului' de presupusi jihadisti, a anuntat ministerul intr-un comunicat.…