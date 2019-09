Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica Timisoara are un meci foarte dificil la prima intalnire oficiala din noul sezon, la sala „Constantin Jude”, joi, de la ora 18.00. Violetii intalnesc Minaur Baia Mare, care a reusit una dintre surprizele primei etape din Liga Zimbrilor, invingand in Maramures vicecampioana AHC Dobrogea…

- Duelul puternic sub cupola salii „Constantin Jude”. Handbaliștii alb-violeți sunt in cautarea primei victorii din acest nou sezon, iar adversarul va fi unul pe masura. Minaur Baia Mare vine cu ambiții mari pe Bega, dupa ce in prima etapa a campionatului a caștigat pe tren propriu contra celor de la…

- Astazi la Cumpana s a incheiat sacrificarea suinelor, ca masura de limitare a focarului de Pesta porcina africana, dupa ce ieri a fost planificata uciderea a 100 porci, inregistrati in localitate si in exploatatiile de pe raza comunei. Activitatea a demarat astazi la ora 07.00 si s a incheiat la 14.30.…

- Academica Clinceni și Chindia Targoviște se dueleaza in primul meci al etapei a cincea din Liga 1. Partida se joaca azi, de la ora 18:00, și va fi transmisa pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 18:00 » Academica - Chindia Vezi AICI live+statistici…

- SCM Poli a incheiat pe ultimul loc patrulaterul de la Turda. Competiția a fost mult mai puternica decat parea, pentru alb-violeți, care au pierdut ambele partide disputate. Minaur Baia Mare a depașit SCM Politehnica Timișoara in prima semifinala a turneului de pregatire organizat de Potaissa Turda in…

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur va disputa vineri și sambata primele doua meciuri de pregatire din intersezon. Ambele vor avea loc la turneul organizat de Potaissa Turda, care are urmatoarea desfașurare: Vineri, 2 august: Poli Timișoara – CS Minaur Baia Mare (ora 16.00); Potaissa Turda – CSM…

- Consilierii locali baimareni se intalnesc miercuri, 31 iulie, intr-o sedinta ordinara care va cuprinde, printre altele, si un proiect de hotarare privind aprobarea nivelului abonamentelor si biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de catre echipele sportive ale CS Minaur Baia…

- Ripensia are un nou mijlocas cu profil ofensiv. Nafi Iseini, un fotbalist de 19 ani, a semnat pentru o perioada de doi ani cu formatia banațeana. Iseini, deși are cetațenie albaneza și sarba, a fost format de catre concitadina ACS Poli Timisoara. Tanarul jucator a evoluat și in lotul Informaticii, prim-divizionara…