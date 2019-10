Stiri pe aceeasi tema

- CSU Suceava a ajuns la disputa cu principala contracandidata la primul loc al clasamentului seriei A a Diviziei A de handbal masculin, cel cu vecinii de la Magnum Botoșani. Partida are valențe deosebite pentru ca formația gazda are in componența o gramada de suceveni incepand cu Florin Ciubotariu, Bogdan…

- Sala Polivalenta din Iasi va gazdui maine o noua partida oficiala de handbal masculin. De la ora 17:00 are loc disputa dintre Politehnica Iasi si CS Botosani, care conteaza pentru etapa a III-a a Seriei A a Diviziei A. Revenita in acest an in competitiile oficiale dupa retragerea din Liga Nationala…

- Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi a disputat ieri al doilea meci oficial de la reinscrierea in competitiile interne. In runda a II-a a Seriei A a Diviziei A, formatia pregatita de Florin Spiridon s-a confruntat la Targoviste cu echipa locala CSU. Scorul final a fost 36-21 (19-13) in favoarea…

- Gruparea CSU Suceava va debuta in noul sezon al Diviziei A, joi, cu incepere de la ora 17.00, pe terenul gruparii Politehnica Iași. Antrenorul Adrian Chiruț a recunoscut ca nu are prea multe informații despre adversari, insa spune ca echipa sa va merge la Iași ca sa-și impuna jocul și sa caștige ...

- „Venim dupa doua meciuri de pregatire pe care le-am disputat la Fagaraș. Am jucat cu Minaur Baia Mare și cu CSU Suceava și consider ca ne-au prins bine aceste ultime amicale. Din punctul meu de vedere a fost un turneu reușit, chiar daca in primul meci am pierdut la un gol. In meciul cu Baia…