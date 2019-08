Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii din Capitala sunt in alerta dupa ce, in jurul orei 14:38 a fost primit un apel 112 de la un copil care a sustinut ca se afla intr un canal stradal, sub carosabil.Micutul ar fi fost bagat in canal de un alt copil, care ulterior a pus capacul."S a procedat la alertarea celor mai apropiate resurse…

- Un barbat a fost executat in plina strada in apropiere de Capitala. Atacul a avut loc noaptea trecuta in Magurele si a fost anuntat la 112 de o femeie care a gasit in fata portii un barbat mort, dupa ce...

- Un pasager, Andrei Pintenaru, care așteapta de aseara pe aeroportul din Paris a spus, la Antena 3, ca ”ambele curse, atat spre București, cat și spre Cluj sunt blocate.” ”Suntem blocați intre porțile de imbarcare și cele de trecere. Sunt mulți copii, nu au mancare, nu ne-au dat apa” a mai…

- Troleibuzele liniilor 65, 86 și 97 sunt blocate, la momentul transmiterii știrii, pe Calea Griviței din Capitala, intre stațiile Pasaj Grand și Șoseaua Nicolae Titulescu, anunța reprezentanții Societații de Transport București (STB), pe Twitter, conform Mediafax."Pe Calea Grivitei, intre statiile…

- Explozia sinucigasa a vizat capitala tarii, Tunis. Teroristul sinucigas a detonat bomba intr-o zona din oras in care se afla si Ambasada Frantei. Martorii oculari au relatat ca suspectul si-a detonat incarcatura exploziva pe care o purta in fata unei masini de politie, potrivit express.co.uk…

- Cateva troleibuze stau blocate in sectorul Botanica al Capitalei.Potrivit martorilor de la fața locului, pe aceasta strada s-a creat un ambuteiaj, iar șoferii circula bara la bara.Revenim cu detalii...

- Accident in lant in apropiere de aeroport. Cinci masini s-au lovit, iar in zona s-a format ambuteiaj.Nu se cunoaste deocamdata cine se face vinovat de accident si daca sunt victime.Un martor ocular a postat imagini de la fata locului.

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a inceput o vizita de stat de doua zile in Islanda miercuri, aceasta fiind prima vizita intreprinsa in aceasta tara de un sef de stat german in ultimii 16 ani, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. La debutul sejurului lor in capitala islandeza,…