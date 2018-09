Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Berna și Ambasada Romaniei la Abuja, are in atenție evenimentele legate de incidentul produs in largul apelor nigeriene la data de 22 septembrie 2018, in care a fost implicata o nava sub pavilion elvețian, transmite MAE, printr-un comunicat.Reprezentanții…

- O nava sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna; presa informeaza ca 12 din cei 19 membri ai echipajului au fost...

- Celula de criza interinstitutionala care gestioneaza situatia cetateanului roman rapit in Libia a luat nota de difuzarea pe internet a unui material video referitor la acesta si verifica, in regim de urgenta, autenticitatea filmului, a anuntat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "Avand in vedere…

- Barbatul despre care ziarele din Libia spun ca a fost rapit este din Ploiesti, un inginer care lucreaza in Africa de 15 ani. Angajat acum la o companie petroliera, era de serviciu cand a fost luat ostatic impreuna cu trei colegi din Occident, scriu reporterii locali. Jurnalistii au…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, sambata, ca a fost activata Celula de criza in cazul cetateanului roman care a fost rapit in Libia. (continua) AGERPRES