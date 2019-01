Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora al Guvernului! Toți copiii din Romania vor avea așa ceva. Sunt peste 4 milioane! In data de 1 decembrie 2018, Guvernul a aprobat Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”. Incepand cu 1 ianuarie 2019, programul a devenit operational si au fost…

- Mai mulți copii de 8 ani, din echipa de fotbal Luceafarul U Cluj, au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentara in timp ce se aflau la un turneu de fotbal in sala disputat la Craiova. Dintre cei 13 copii din echipa, 7 au acuzat stari de voma si diaree si 5 au ajuns la spital, unde li s-au administrat…

- Bunicii le ofera nepotilor o altfel de iubire, diferita de cea a parintilor. Sunt mai rabdatori, mai amuzanti si mai putini critici decat parintii. Aceasta dragoste le confera copiilor sentimentul de siguranta, confort, securitate. In adolescenta, cand copiii au tendinta de a intra in conflicte cu…

- Pentru ca elevii sa beneficieze de alocații marite, opoziția a depus un proiect ce vizeaza toți copiii din Romania și care ar aduce modificari serioase la sistemul de alocații. Potrivit acestei propuneri legislative, de la 1 ianuarie 2019, copiii cu varsta de pana in doi ani ar putea primi o alocație…

- „Vezi ca maine baga masuța la… și raftul din lemn. Sa fii acolo la 7.30 ca imediat se termina”, ii rasunau cuvintele soției in urechi in timp ce gonea spre supermarket… Este vorba despre doua produse care urmau sa intre in oferta la un supermarket din Timișoara. Parintele…

- Micuta Anastasia s-a nascut la Matenitatea Bega din Timisoara, cu putin inainte de ora 5.00 dimineata. Cei care au asistat la nastere au numit-o pe fetita Copilul Centenarului. Mai mult, asistentele au imbracat-o pe micuta in culorile tricolorului. Copilul Centenarului a fost adus pe lume de medicul…

- Un tata violent și-a snopit copiii in bataie cu pumnii, cu picioarele, dar și cu o sarma, cu care le-a provocat rani pe spate. El i-a batut „la pachet” pe ambii baieți, deși doar cel mare o „comisese”, a anunțat publika.md . Tatal, care lucra sezonier in Romania, s-a intors acasa, la Nisporeni, in Republica…