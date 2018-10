Stiri pe aceeasi tema

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul sau rus Vladimir Putin, seful statului francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel se reunesc sambata, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit sa consolideze armistitiul fragil la Idlib si sa impulsioneze eforturile de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul sau rus Vladimir Putin, seful statului francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel se reunesc sambata, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit sa consolideze armistitiul fragil la Idlib si sa impulsioneze eforturile…

- Un summit axat pe Siria ii va reuni la 27 octombrie pe liderii turc, Recep Tayyip Erdogan, rus, Vladimir Putin, francez, Emmanuel Macron, si german, Angela Merkel, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei turce, relateaza AFP. Reuniunea se va axa in special pe situatia de…

- Angela Merkel si Recep Tayyip Erdogan au afisat o timida apropiere intre tarile lor, in pofida ”diferentelor profunde” care raman, mai ales in privinta drepturilor omului si libertatii presei in Turcia, relateaza AFP.Singurul anunt concret la finalul intalnirii priveste eventuala organizare,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita la Berlin, au afisat vineri o apropiere timida intre cele doua tari, in pofida "diferentelor profunde" care raman, in special in ceea ce priveste drepturile omului si libertatea presei in Turcia, relateaza…

- Reprezentanti ai guvernelor din Germania, Turcia, Rusia si Franta ar putea organiza o reuniune pe tema situatiei din Siria, afirma cancelarul german, Angela Merkel, citata de site-ul agentiei Associated Press, relateaza Mediafax.