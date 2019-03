Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron are in vedere interzicerea completa a manifestatiilor pe Champs Elysees, dupa distrugerile provocate pe celebrul bulevard parizian la cea mai recenta editie a protestului ''vestelor galbene'', desfasurata sambata, a indicat luni un oficial al presedintiei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca intentioneaza sa ia „decizii dure” pentru a opri protestele „vestelor galbene” in urma incidentelor violente din acest weekend de la Paris, scrie Politico.Acesta a fost al 18-lea weekend consecutiv de proteste ale „vestelor galbene” si a coincis…

- Membrii mișcarii 'Vestele galbene' protesteaza in fiecare sambata, incepand cu mijlocul lunii noiembrie 2018, atiat in Paris cat și in marile orașe franceze. Cu toate acestea, presedintele Emmanuel Macron exclude aplicarea unei eventuale interdictii la nivel national a manifestatiilor, remarca rfi.ro.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat atacul antisemit al Vestelor Galbene asupra scriitorului si filosofului Alain Finkielkraut, precizand ca astfel de gesturi nu vor fi tolerate, scrie The Guardian preluat de news.ro.Politia a intervenit pentru a-l proteja pe Finkielkraut dupa…

- Stabilitatea si securitatea nu pot fi separate de drepturile omului, a declarat luni presedintele francez Emmanuel Macron dupa intrevederea avuta la Cairo cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, relateaza Reuters. Dupa ce a declarat in 2017 ca nu-i va tine lectii presedintelui egiptean despre…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters . Protestatarii se aduna in apropierea Champs Elysees, pe esplanada din apropierea cladirii in care are…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Trei sferturi dintre cetatenii francezi sunt nemultumiti de modul in care presedintele francez Emmanuel Macron si Guvernul sau conduc tara, in contextul protestelor violente si al reformelor, conform rezultatelor unui sondaj, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Conform sondajului, majoritatea cetatenilor…